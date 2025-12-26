میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس!

رئیس کل دادگستری هرمزگان جزئیات توقیف یک فروند نفتکش خارجی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در آب‌های خلیج فارس را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۱۸
| |
1595 بازدید

توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس!

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب‌های نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی در ادامه افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده‌اند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

وی به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: پرونده‌ای در خصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.

ضربه چشمگیر به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت با توقیف کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت

توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس!

قهرمانی با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، تأکید کرد: ضربه‌ای که در این خصوص به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت وارد شده است بسیار چشمگیر و حائز اهمیت می‌باشد.

این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کشتی نفتکش و محموله آن به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهند شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: آب‌های خلیج فارس و سواحل و جزایر ایرانی آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور، شبانه‌روز با تمام توان و بدون اغماض با آنها در زمین و دریا مبارزه خواهیم کرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نفتکش توقیف توقیف نفتکش خبر فوری مجتبی قهرمانی هرمزگان قاچاق سوخت کشتی نفتی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس
کشف محموله ۴۰۰ میلیاردی سوخت قاچاق در هرمزگان
عامل اصلی شهادت «مسعود پرکاس» دستگیر شد
توقیف تانکری که هزاران لیتر سوخت قاچاق کرده بود
توقیف ۳ شناور در آب‌های خلیج فارس
تصاویر توقیف نفتکش خارجی
توقیف نفتکش خارجی با ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق
آمریکا نفتکش خالی را توقیف کرد!
تصاویر کشتی که نیروی دریایی سپاه توقیف کرد
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
توقیف یک نفتکش توسط نیروی دریایی اندونزی 
توقیف ۱.۵ تن مواد مخدر در آب‌های خلیج فارس
توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس
نفتکش‌های حادثه دیده از آب‌های ایران خارج شدند
ویلای لوکس قاچاقچیان سوخت زیر تیغ دستگاه قضا
آمریکا یک نفتکش سنگاپور را توقیف کرد
توقیف نفتکش خارجی توسط نیروی دریایی سپاه
آخرین اخبار از دو نفتکش توقیفی
شناسایی سرشبکه‌های قاچاق سوخت در میناب
توقیف ۱۳۰۰ خودروی فاقد پلاک در هرمزگان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005egE
tabnak.ir/005egE