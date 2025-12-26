توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس!

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: در راستای تأکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر پیشگیری و مقابله قاطع با قاچاق سوخت، دلاورمردان یکی از یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موفق شدند یک فروند کشتی نفتکش خارجی حامل حدود ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در آب‌های نیلگون خلیج فارس و در مجاورت جزیره قشم توقیف کنند.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ وی در ادامه افزود: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در این رابطه ۱۶ خدمه غیر ایرانی این کشتی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی داده‌اند که این افراد با صدور قرار تأمین کیفری در بازداشت به سر می‌برند.

وی به روند رسیدگی و فرآیند تشکیل پرونده قضایی برای این کشتی و سرنشینان آن نیز اشاره کرد و در این خصوص ادامه داد: پرونده‌ای در خصوص تخلفات این کشتی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قشم تشکیل شده است.

ضربه چشمگیر به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت با توقیف کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت

قهرمانی با اشاره به اهمیت پرونده از لحاظ مالی و میزان سوخت قاچاق مکشوفه تحت نظارت مستقیم قرار دارد، تأکید کرد: ضربه‌ای که در این خصوص به بنیان‌های مالی مافیا و سرشبکه‌های قاچاق سوخت وارد شده است بسیار چشمگیر و حائز اهمیت می‌باشد.

این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مواد ۲۰ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کشتی نفتکش و محموله آن به ارزش حدود ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع دولت ضبط خواهند شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های مهم و مورد پیگیری مستمر دستگاه قضایی در جهت حمایت از رشد و شکوفایی اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: آب‌های خلیج فارس و سواحل و جزایر ایرانی آن به هیچ وجه جای امنی برای فعالیت سودجویان و قاچاقچیان نخواهد بود و به همین منظور، شبانه‌روز با تمام توان و بدون اغماض با آنها در زمین و دریا مبارزه خواهیم کرد.