قیمت طلای جهانی امروز ۵ دی
طلا، نقره و پلاتین، هر سه در معاملات روز جمعه به رکوردهای جدیدی رسیدند. احتمال کاهش دوباره نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی از عوامل بالا رفتن قیمت این فلزات گرانبها بودهاست.
به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد؛ قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۶۶ درصد افزایش به ۴۵۰۹ دلار و ۱۱ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۸۵ درصدی به ۴۵۴۱ دلار رسیده است. طلا در اولین ساعات معاملات در روز جمعه به رکورد ۴۵۳۰ دلار و ۶۰ سنت رسید.
نقره هم با یک افزایش ۴.۵۵ درصدی ۷۴ دلار و ۹۵ سنت معامله میشود. نقره امروز تا رکورد ۷۵ دلار و ۱۴ سنت بالا رفته بود.
تحلیلگران عقیده دارند نقدینگی ضعیف در پایان سال میلادی، انتظار ادامه روند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، ضعف دلار و تشدید مخاطرات ژئوپلیتیکی باعث شده قیمت فلزات گرانبها به رکوردهای جدیدی برسد.
انتظار میرود قیمت طلا در نیمه اول ۲۰۲۶ به سطح ۵۰۰۰ دلار و قیمت نقره به حدود ۹۰ دلار در هر اونس برسد.
طلا در ۲۰۲۵ بیشترین افزایش قیمت سالیانه را از ۱۹۷۹ تجربه کرده که دلیل آن را میتوان آسان شدن سیاستهای پولی فدرال رزرو، بیثباتیهای ژئوپولیتیکی، تقاضای بالا ازسوی بانکهای مرکزی، افزایش سرمایه صندوقهای قابل معامله در بورس و ادامه روند دور شدن از دلار دانست. طلا ۷۲ درصد در سال جاری میلادی افزایش قیمت داشته است. اما نقره با یک افزایش سالیانه ۱۵۸ درصدی، طلا را پشتسر گذاشته است. کمبودهای ساختاری قرار گرفتن در لیست منابع معدنی حساس آمریکا و تقاضای بالای صنعتی از عوامل بالا رفتن قیمت نقره بودهاند.
تاجران پیشبینی میکنند نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ۲ بار در سال آینده میلادی کاهش یابد که میتواند از سرمایههای غیر سوددهی مانند طلا حمایت کند.
در زمینه ژئوپلیتیکی، آمریکا بر قرنطینه کردن نفت ونزوئلا در دو ماه آینده تمرکز کردهاست. آمریکا در روز پنجشنبه حملههای هوایی به شمال غرب نیجریه انجام داد.
قیمت پلاتین امروز با یک افزایش ۶.۰۵ درصدی به ۲۳۹۳ دلار و ۲۱ سنت رسیده است. پلاتین تا رکورد ۲۴۲۹ دلار و ۹۸ سنت بالا رفته بود. قیمت پالادیوم هم به بالاترین رقم طی سه سال گذشته یعنی ۱۷۷۱ دلار و ۱۴ سنت رسیده است.
از پلاتین و پالادیوم در مبدلهای کاتالیزوری خودروها استفاده میشود که کمبود عرضه و بیثباتی تعرفهها باعث افزایش قیمت آنها شدهاست. پلاتین حدود ۱۶۵ درصد و پالادیوم بیشاز ۹۰ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش قیمت داشتهاند.