پایان انتظار برای رونمایی از ایوان طلای نجف
به گزارش تابناک؛ «ایوان طلا» بهعنوان یک شاهکار هنری و تاریخی حرم مطهر امیرالمؤمنین (علیهالسلام)، ورودی اصلی رواق این بارگاه منور به شمار میرود. اکنون پساز سالها انتظار، با پایان عملیات مرمت، این اثر ارزشمند بار دیگر جلوهای تازه یافته و نگاه مشتاق زائران و دلدادگان علوی را روشن خواهد کرد.
پساز فروپاشی رژیم بعث، آستان مقدس علوی از سال ۱۴۲۳ هجری قمری بازسازی بخشهای آسیبدیدۀ ایوان طلا و نصب دوبارۀ کتیبههای جداشده را در دستور کار قرار داد. سپس با دستور مرجعیت عالیقدر شیعه در نجف اشرف و با همت تولیت آستان مقدس علوی، سید عیسی الخرسان، روند مرمت و بازسازی اصولی و مبتنی بر حفظ اصالت تاریخی این ایوان از سال ۱۴۴۰ هجری قمری آغاز شد.
در جریان این پروژه با همکاری استادکاران ایرانی و عراقی، خشتهای بهجا مانده از دوران نادرشاه افشار، پساز گذشت حدود سه قرن، مرمت و در جایگاه اصلی خود نصب شدند. عملیات مرمت ایوان طلا در دو مرحله و با مشارکت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات عراق انجام شد.
در طی این فرایند خشتهای طلاکاریشده با حفظ اصالت تاریخیشان، بازسازی و مجدداً نصب شدند. بخش عمدهای از عملیات مرمت در کارگاههایی که در صحن مطهر علوی مستقر بود، صورت گرفت و روند بازسازی در سه فاز برنامهریزی شد.
با توجه به حساسیت بالای پروژه، شرایط خاص شهر نجف، قدمت تاریخی قطعات ایوان و آسیبهای ایجادشده در طول زمان، تلاش شد تا خشتهای تاریخی تا حد امکان حفظ و تنها در موارد ضروری جایگزین شوند. همین دقت و ظرافت در مرمت، سبب شد تا برای فرایند بازسازی ایوان طلای نجف، زمان بیشتری صرف شود.
اکنون با همت آستان مقدس علوی و تلاش خالصانۀ خادمان گمنام آن حضرت، عملیات مرمت و بازسازی ایوان نجف به مراحل پایانی رسیده و بناست این اثر فاخر بهصورت رسمی در بیستم ماه رجب سال جاری رونمایی شده و آمادۀ میزبانی از زائران و دلدادگان اهلبیت (علیهمالسلام) باشد.