میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۴۲ کشته و زخمی در پی واژگونی اتوبوس

بر اثر سقوط یک اتوبوس به دره‌ای در ایالت شرقی «وراکروز» در مکزیک، ۱۰ نفر جان باختند و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۱۴
| |
2329 بازدید
۴۲ کشته و زخمی در پی واژگونی اتوبوس

 مقام‌های محلی در بیانیه ای اعلام کردند در این حادثه ۹ بزرگسال و یک نوجوان جان باخته‌اند. مقام‌ها همچنان در حال شناسایی هویت قربانیان هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بازماندگان و نیروهای امدادی نیز روز گذشته (پنج شنبه) اعلام کردند حادثه زمانی رخ داد که این اتوبوس مسافربری هنگام عبور از مسیر دشواری در شمال وراکروز از جاده منحرف شد.

به گزارش شینهوا، وزارت حفاظت مدنی ایالت در صفحه فیس‌بوک خود اطلاع رسانی کرد: مجروحان برای درمان به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند و پلیس، تحقیقات روی حادثه را آغاز کرده است. 
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قربانیان حادثه واژگونی تصادف جاده فوتی های تصادف اتوبوس مسافری مکزیک سقوط اتوبوس
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واژگونی اتوبوس در بزرگراه تهران-کرج
واژگونی یک قطار سریع‌السیر در شمال ژاپن
سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی
اتوبوس مسافربری در زاهدان واژگون شد+جزییات
علت واژگونی اتوبوس زائران پاکستانی در یزد
تراژدی مرگبار در ایلام رقم خورد
آخرین وضعیت امام جمعه شاهرود
واژگونی مرگبار وانت نیسان در الیگودرز
مادر و کودک قربانی جاده غیر ایمن
۳ کشته ناشی از واژگونی یک دستگاه پراید
واژگونی مرگبار اتوبوس در یزد با ۴۶ کشته و مصدوم
واژگونی اتوبوس زائران اربعین با ۱۵ زخمی
تصادف اتوبوس در مکزیک با ۳۲ کشته
تصادف مرگبار خودرو در کرمان
کاميون حامل بار اسيد در آوج واژگون شد
تصاویری از واژگونی سرویس مدرسه در زنجان
واژگونی اتوبوس مسافری با یک کشته و ۷ مصدوم
دیوانه وارترین تصادفات زمستانی
سبقت مکزیک از انگلیس از لحاظ شمار قربانیان کرونا
واژگونی اتوبوس در اتوبان آزادگان تهران
واژگونی اتوبوس در جاده کاشان ـ قم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۲۶ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005egA
tabnak.ir/005egA