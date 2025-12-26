۴۲ کشته و زخمی در پی واژگونی اتوبوس
بر اثر سقوط یک اتوبوس به درهای در ایالت شرقی «وراکروز» در مکزیک، ۱۰ نفر جان باختند و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
مقامهای محلی در بیانیه ای اعلام کردند در این حادثه ۹ بزرگسال و یک نوجوان جان باختهاند. مقامها همچنان در حال شناسایی هویت قربانیان هستند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بازماندگان و نیروهای امدادی نیز روز گذشته (پنج شنبه) اعلام کردند حادثه زمانی رخ داد که این اتوبوس مسافربری هنگام عبور از مسیر دشواری در شمال وراکروز از جاده منحرف شد.
به گزارش شینهوا، وزارت حفاظت مدنی ایالت در صفحه فیسبوک خود اطلاع رسانی کرد: مجروحان برای درمان به بیمارستانها منتقل شدهاند و پلیس، تحقیقات روی حادثه را آغاز کرده است.
