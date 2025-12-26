رونمایی کیم جونگ اون از زیردریایی جدیدش

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان بازدید خود از یک کارخانه ساخت زیردریایی، از زیردریایی هسته‌ای راهبردی جدید این کشور مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده رونمایی کرد.

کیم جونگ اون در جریان بازدید خود از مراحل نهایی ساخت این زیردریایی هشت هزار و ۷۰۰ تنی، ضمن تمجید از فناوری‌های به کار رفته در آن، این زیردریایی را یک دارایی ارزشمند برای کره شمالی توصیف کرد.

به گزاش تابناک به نقل از ایرنا, وی افزود: این زیردریایی هسته‌ای راهبردی یک دارایی ضروری برای مقابله با برنامه‌های اخیر کره جنوبی است؛ برنامه‌ای که ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای را با کمک ایالات متحده در زمینه تأمین سوخت آن، دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری کره شمالی، همچنین رهبر این کشور بر آزمایش یک موشک ضدهوایی نیز نظارت کرده است.