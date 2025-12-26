یک استعفای جدید در دولت پزشکیان
مهدی سنایی از معاونت سیاسی رفتنی شد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، شنیدهها حاکی است وی از ابتدای سال جاری چند بار درخواست کنارهگیری از این سمت کرده و اخیرا از وی درخواست شده بود تا انتخاب جایگزین فعالیت خود را ادامه دهد.
مهدی سنایی دانشیار روابط بینالملل در دانشگاه تهران و دارای سابقه دو دوره نمایندگی مجلس و همچنین یک دوره فعالیت به عنوان سفیر ایران در روسیه است. سنایی همچنین در مناظره تلویزونی انتخابات ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی ، بارمحمدجواد ظریف ، با مسعود پزشکیان همراه شده بود.
