یک استعفای جدید در دولت پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، شنیده‌ها حاکی است وی از ابتدای سال جاری چند بار درخواست کناره‌گیری از این سمت کرده و اخیرا از وی درخواست شده بود تا انتخاب جایگزین فعالیت خود را ادامه دهد.

مهدی سنایی دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه تهران و دارای سابقه دو دوره نمایندگی مجلس و همچنین یک دوره فعالیت به عنوان سفیر ایران در روسیه است. سنایی همچنین در مناظره تلویزونی انتخابات ریاست جمهوری در حوزه سیاست خارجی ، بارمحمدجواد ظریف ، با مسعود پزشکیان همراه شده بود.