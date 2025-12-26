میلی صفحه خبر لوگو بالا
رب گوجه‌فرنگی و کنسرو ماهی گران شد

رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی درهفته منتهی به ۴دی۱۴۰۴ نشان می‌دهد نرخ برخی تن‌ماهی‌های ساده از ۱۱۹.۹۰۰تومان به ۱۳۸هزار تومان و رب گوجه‌فرنگی از ۹۹.۹۰۰تومان به ۱۱۵هزار تومان افزایش یافته است.
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۴ دی ۱۴۰۴ انجام شد. در این هفته کالابرگ خانوار دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم و نیز شارژ اعتبار مادران باردار و شیرده همین ۴ دهک شارژ شد.

بازار لبنیات

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ گرانی این روزهای بازار فرآورده‌های لبنی مربوط به کمبود نهاده دامی و گرانی آن در بازار آزاد و شیوع تب برفکی بر می‌گردد. 

قیمت مصوب شیر خام این هفته از ۲۳ هزار تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت اما دامداران عنوان می‌کنند قیمت تمام شده فعلی شیر با توجه به چند برابر شدن نهاده‌های دامی در واحدهای دامداری بین ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان است.

بازار برنج

آذر ماه ارز دولتی برنج وارداتی حذف شد. ماه‌ها است برنج خارجی در بازار موجود نیست و این تعادل قیمتی این محصول مصرفی را بهم زده است.

انجمن واردکنندگان برنج در این خصوص ضمن گلایه از تأخیر تأمین ارز محصولات وارد و مصرف شده، عنوان می‌کنند عدم پرداخت به موقع پول تاجر خارجی سبب شده تا اعتبار بین المللی ایران در این کشورها خدشه دار شده و آنها تمایلی به همکاری در حوزه تجارت نداشته باشند.

همچنین اعلام شد با توجه به کاهش تولید امسال به دلیل خشکسالی و نیازمندی بازار به ویژه برای ماه مبارک رمضان و شب عید باید تا پایان سال ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شود.

بازار گوشت قرمز

فعالان بازار گوشت قرمز نسبت به کشتار و تلف شدن دام‌ها به دلیل کمبود و کرانی نهاده‌های دامی و شیوع تب برفکی هشدار دادند و گفتند، اگر امسال عرضه گوشت به بازار روند افزایشی داشت نمی‌تواند نویدبخش خوبی باشد زیرا بخشی از گاوهای مولد راهی کشتارگاه شدند.

بازار نابه‌سامان گوشت قرمز سبب شد تا سال گذشته دام مولد در کنار گوشت قرمز وارد کشور شده و کمبود دام به دلیل مشکلات سال ۱۴۰۲ جبران شود اما مبتلابه شدن صنعت دامداری کشور به مشکلاتی همچون گرانی نهاده‌های دامی و نایابی آنها در بازار و در ادامه شیوع تب برفکی و تلف شدن تعداد زیادی دام بازار گوشت قرمز سال آینده را با چالش‌های اساسی مواجه خواهد کرد.

بازار گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ با وجود داشتن نرخ مصوب ۱۳۵.۷۰۰ تومان طی هفته نوسان بسیاری دارد. در این هفته هر کیلو گرم گوشت مرغ ۱۶۷.۸۰۰ تومان به فروش رسید. در بازار ماکیان هر کیلو گرم گوشت بوقلمون ۳۰۰ هزار تومان در حال عرضه و فروش است.

توزیع نهاده‌های دامی هنوز به شکل قطره چکانی بوده و عدم تأمین ارز موجب دپو این محصولات در گمرکات کشور شده است.

بازار کنسروها

در بازار کنسرو ماهی نیز تن ماهی ۱۸۰ گرمی طعم دار (روغن زیتون) در هفته گذشته از هر قوطی ۱۵۳ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت و در این هفته نرخ برخی تن ماهی‌های ساده از ۱۱۹.۹۰۰ تومان به ۱۳۸ هزار تومان تغییر کرد.

همچنین برخی برندهای رب گوجه‌فرنگی که به قیمت ۹۹.۹۰۰ تومان عرضه می‌شد در این هفته به ۱۱۵ هزار تومان افزایش قیمت داشت.

بازار روغن خوراکی

در این بازار عرضه قطره چکانی در حال انجام است و با وجود شارژ کالابرگ روغن به اندازه کافی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده فروشی‌های سطح شهر و متصل به درگاه طرح کالابرگ عرضه نمی‌شود.

شارژ کالابرگ الکترونیک

مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شارژ شد. همچنین یارانه طرح «یسنا» که ویژه مادران باردار و زنان شیرده دارای کودکان زیر ۲ سال است مصادف با شب یلدا ۳۰ آذر ماه واریز شد.

گفتنی است؛ اعتبار زمانی خرید از شارژ کالابرگ مرحله پنجم تا پایان اسفند ۱۴۰۴ اعلام شده است.

در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است.

شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
