عضو حزب موتلفه گفت: اصلاح‌طلبان هم در دولت هستند و هم اپوزیسیون؛ از یک سو می‌گویند «پزشکیان را ما آوردیم» و از سوی دیگر می‌خواهند اپوزیسیون بمانند و این تناقض آنها را به بن‌بست رسانده است.

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به فرار رو به جلوی اصلاح طلبان در برابر مشکلات پیش روی دولت و نپذیرفتن مسئولیت رئیس جمهور مورد حمایت آنها اظهار کرد: اصلاح‌طلبان ویژگی‌ای که دارند این است که هر چه هم به آن‌ها امتیاز داده شود، باز طلبکارند؛ این را باید دانست. در همین مدت، برخی از عناصرشان اقداماتی انجام دادند و بعضی از خواسته‌هایشان هم برآورده شد، اما نتیجه‌اش بازتاب و آثار منفی بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی تأکید کرد: اصلاً جریان اصلاح‌طلبی در ایران یک اصلاح‌طلبی وارداتی از غرب است؛ جریانی که ریشه‌هایش به دوران فتحعلی‌شاه قاجار برمی‌گردد و امروز به‌وضوح به بن‌بست رسیده است. از میرزا ملکم‌خان و آدمیت گرفته تا فتحعلی آخوندزاده، بعد تقی‌زاده و فراماسونرها و سپس رضاخان و محمدرضا پهلوی. مگر رضاشاه نمی‌گفت می‌خواهم در این کشور اصلاحات انجام بدهم؟ محمدرضا هم با اصلاحات ارضیِ وارداتی، عملاً دستورات آمریکا را اجرا می‌کرد. این‌ها اصلاحات واقعی نبود؛ اسمش را بی‌جهت اصلاحات گذاشته بودند، در حالی که نگاه و مبنای درستی نداشت.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: امروز هم اصلاح‌طلبان در کشور دقیقاً به بن‌بست رسیده‌اند. من صراحتاً می‌گویم که اصلاح‌طلبان اگر راهی دارند، باید اول خودشان را اصلاح کنند. تیم تند، افراطی و رادیکال‌شان که وضعیتش مشخص است؛ تیم به‌اصطلاح معتدل‌شان هم نتوانست کشور را اداره کند. دولت قبل از شهید جمهور، دولت همین‌ها بود؛ معتدل‌هایشان هم سر کار بودند. همان‌ها بودند که عدد ۳ هزار تومان را به ۳۰ هزار تومان رساندند.

بادامچیان گفت: بعد هم در این دوره، با آمدن آقای پزشکیان، دوباره همان افراد و همان رویکردها بازگشت و حالا هم می‌بینید افرادی به کار گرفته شده‌اند که به تعبیر خود اصلاح‌طلبان، قیمت‌ها را از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسانده‌اند. با این وضعیت، طبیعی است که دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشند. از یک طرف می‌خواهند بگویند «ما آقای پزشکیان را آوردیم» و از طرف دیگر، هم‌زمان در قدرت باشند و نقش مخالف را هم بازی کنند؛ یعنی هم در دولت باشند و هم اپوزیسیون. همین تناقض باعث شده به بن‌بست کامل برسند و دیگر چیزی برای عرضه نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان خودشان هم در جلسه اخیر با رئیس جمهور می‌گفتند اگر فلان کار انجام می‌شد یا فلان تصمیم گرفته می‌شد، اصلاً این دولت به این شکل تشکیل نمی‌شد. به‌هرحال، چاره‌ای جز این برایشان نمانده وگرنه خشم مردم در نهایت متوجه همین جریان خواهد شد.