میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سخنان جنجالی: اصلاح‌طلبان به بن‌بست رسیدند!

عضو حزب موتلفه گفت: اصلاح‌طلبان هم در دولت هستند و هم اپوزیسیون؛ از یک سو می‌گویند «پزشکیان را ما آوردیم» و از سوی دیگر می‌خواهند اپوزیسیون بمانند و این تناقض آنها را به بن‌بست رسانده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۰۱
| |
6595 بازدید
|
۱

سخنان جنجالی: اصلاح‌طلبان به بن‌بست رسیدند!

اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه با اشاره به فرار رو به جلوی اصلاح طلبان در برابر مشکلات پیش روی دولت و نپذیرفتن مسئولیت رئیس جمهور مورد حمایت آنها اظهار کرد: اصلاح‌طلبان ویژگی‌ای که دارند این است که هر چه هم به آن‌ها امتیاز داده شود، باز طلبکارند؛ این را باید دانست. در همین مدت، برخی از عناصرشان اقداماتی انجام دادند و بعضی از خواسته‌هایشان هم برآورده شد، اما نتیجه‌اش بازتاب و آثار منفی بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی تأکید کرد: اصلاً جریان اصلاح‌طلبی در ایران یک اصلاح‌طلبی وارداتی از غرب است؛ جریانی که ریشه‌هایش به دوران فتحعلی‌شاه قاجار برمی‌گردد و امروز به‌وضوح به بن‌بست رسیده است. از میرزا ملکم‌خان و آدمیت گرفته تا فتحعلی آخوندزاده، بعد تقی‌زاده و فراماسونرها و سپس رضاخان و محمدرضا پهلوی. مگر رضاشاه نمی‌گفت می‌خواهم در این کشور اصلاحات انجام بدهم؟ محمدرضا هم با اصلاحات ارضیِ وارداتی، عملاً دستورات آمریکا را اجرا می‌کرد. این‌ها اصلاحات واقعی نبود؛ اسمش را بی‌جهت اصلاحات گذاشته بودند، در حالی که نگاه و مبنای درستی نداشت.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه افزود: امروز هم اصلاح‌طلبان در کشور دقیقاً به بن‌بست رسیده‌اند. من صراحتاً می‌گویم که اصلاح‌طلبان اگر راهی دارند، باید اول خودشان را اصلاح کنند. تیم تند، افراطی و رادیکال‌شان که وضعیتش مشخص است؛ تیم به‌اصطلاح معتدل‌شان هم نتوانست کشور را اداره کند. دولت قبل از شهید جمهور، دولت همین‌ها بود؛ معتدل‌هایشان هم سر کار بودند. همان‌ها بودند که عدد ۳ هزار تومان را به ۳۰ هزار تومان رساندند.

بادامچیان گفت: بعد هم در این دوره، با آمدن آقای پزشکیان، دوباره همان افراد و همان رویکردها بازگشت و حالا هم می‌بینید افرادی به کار گرفته شده‌اند که به تعبیر خود اصلاح‌طلبان، قیمت‌ها را از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسانده‌اند. با این وضعیت، طبیعی است که دیگر حرفی برای گفتن نداشته باشند. از یک طرف می‌خواهند بگویند «ما آقای پزشکیان را آوردیم» و از طرف دیگر، هم‌زمان در قدرت باشند و نقش مخالف را هم بازی کنند؛ یعنی هم در دولت باشند و هم اپوزیسیون. همین تناقض باعث شده به بن‌بست کامل برسند و دیگر چیزی برای عرضه نداشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان خودشان هم در جلسه اخیر با رئیس جمهور می‌گفتند اگر فلان کار انجام می‌شد یا فلان تصمیم گرفته می‌شد، اصلاً این دولت به این شکل تشکیل نمی‌شد. به‌هرحال، چاره‌ای جز این برایشان نمانده وگرنه خشم مردم در نهایت متوجه همین جریان خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بادامچیان اصلاح‌طلبان افراطی رهبر اپوزیسیون خبر فوری دولت چهاردهم دولت پزشکیان
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵۳
انتشار یافته: ۱
سیفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
7
پاسخ
کل کشور به بن بست رسیده بجای فکر کردن به این حزب و آن حزب و تخریب یکدیگر به‌فکر ساخت کشور باشید. یا اگر واقعا درمانده شدید یگذارید جوانان نخبه و شایسته کشور را مدیریت کنند . شما قادر نیستید و همگی با سو مدیریت کشور را خراب کردید. استعفا بدهید و از جوانان استفاده کنید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۲۶ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005efx
tabnak.ir/005efx