پخش شدن سَم مدیریت درویش در پرسپولیس؛ رعایت پوشالی سقف بودجه و پوچ بودن بزرگترین خرید تاریخ!
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نیم فصل نخست لیگ برتر فصل جاری به ایستگاه پایانی رسید. هفتهای که بازیهای آن از پنجشنبه آغاز شد و ۴ روز طول می کشد تا پرونده هفته پانزدهم مسابقات هم بسته شود. در فصلی که به نیمه آن رسیدهایم شاهد اتفاقات ریز و درشت بسیاری بودیم و در این میان تعدادی از تیم ها فراز و فرودهای بیشتری داشتند.
پرسپولیس یکی از معدود تیمهایی است که در مسیر رسیدن به آخرین بازی نیم فصل خود که امروز برابر مس رفسنجان خواهد بود، دستخوش تغییر و تحولات عمیقی شد؛ از نیمکت تیم و سرمربی گرفته تا صندلی مدیریت. تیمی که مسابقات را با مدیرعاملی رضا درویش و سرمربیگری وحید هاشمیان آغاز کرد اما هر دو مجبور شدند از قطار پرسپولیس پیاده شوند. با وجود اینکه چند هفته از برکناری وحید هاشمیان و بازگشت اوسمار میگذرد، همچنان بخشی از کارشناسان و پیشکسوتان معتقدند شرایط به گونهای بود که میشد به هاشمیان فرصت بیشتری داد، اما تقریبا هیچکس از جدایی رضا درویش ناراحت نیست و نمیگوید که بهتر بود دوران مدیریت او در باشگاه پرسپولیس ادامه پیدا میکرد.
درویش به انتهای خط رسیده بود و اتفاقاً بسیاری از هواداران و حتی پیشکسوتان معتقدند باید زودتر از اینها هم صندلی مدیرعاملی پرسپولیس را رها میکرد. چه بسا شعارهای «حیا کن، رها کن» هواداران در ورزشگاهها و صفحات هواداری در فضای مجازی که ماهها ادامه داشت، مؤید این است که بهتر بود درویش همان موقع جای خود را به مدیر دیگری بدهد. از همه اینها که بگذریم، نکته مهم اینکه پرسپولیس همچنان با آثار مخرب تصمیمات و مدیریت رضا درویش دست و پنجه نرم میکند. به عبارتی، گویا «سَم مدیریت» او تازه در بدن پرسپولیس پخش شده است!
مدیرعامل سابق پرسپولیس بارها در مصاحبهها و اظهاراتش تأکید کرد که سقف بودجه را رعایت کرده و ظاهر و باطن قراردادهای بازیکنان و کادرفنی، همانی است که در سازمان لیگ ثبت شده است. هرچند دیگر مثل روز روشن است که تعدادی از باشگاهها از جمله پرسپولیس برای جذب ستاره یا سرمربی، علاوه بر قراردادی که در سازمان لیگ ثبت میشود، موارد دیگری هم وجود دارد، اما درویش منکر چنین مواردی در مجموعه تحت مدیریتش بود. حالا با جدیدترین مصاحبه وحید هاشمیان، پوشالی بودن این ادعای درویش مشخص شده است.
هاشمیان میهمان حضوری برنامه شبهای فوتبالی بود و در پاسخ به سؤالی درباره رقم دقیق قرارداد خود گفت: «جزو حرفهایگری است که قراردادی که مربی و بازیکن با باشگاه میبندند، محرمانه بماند. من تسویه نکردم. من تا هفته دوم بدون قرارداد ماندم؛ این موضوع هم برای باشگاه ریسک داشت و ممکن بود من بگویم خداحافظی، هم برای من ریسک داشت و ممکن بود باشگاه بگوید ما این پول را به تو نمیدهیم. به خاطر اتفاقاتی که افتاد، قراردادی که قرار بود بنویسیم، برای رعایت کردن سقف دو تکه شد. ما زیرنظر بانک شهر هستیم، یک قسمت را آنجا میگیریم و یک قسمت هم در فدراسیون ثبت کردهایم.» بدین ترتیب در صحبتهای سرمربی پیشین پرسپولیس افشا شد که دو قرارداد داشته؛ یکی برای ثبت در فدراسیون فوتبال تا سقف رعایت شود و دیگری با بانک شهر که ارکان مرتبط فدراسیون از آن بیخبر بودهاند. در حقیقت، هاشمیان خواسته یا ناخواسته، اعتراف کرد که پرداختهای خارج از قرارداد رسمی با پرسپولیس وجود داشته است.
یکی دیگر از شاهکارهای رضا درویش و مدیریت او که با گذر زمان مشخص شد به سرژ اوریه مربوط میشود. درویش در یکی از مصاحبههای خود درباره دو بازیکن که در آن مقطع ابهاماتی درباره آنها مطرح شده بود، تعریف و تمجید خاصی داشت. درویش، اوریه را بزرگترین خرید تاریخ باشگاه معرفی کرد و گفت: «بازیکنی آوردیم که به نقل از متخصصین فوتبال در ایران، بهترین بازیکن بعد از انقلاب فوتبال ایران است. بازیکن پاری سن ژرمن و تاتنهام بود و یک هفته بعد از حضور او شایعاتی را برایش ایجاد کردند که هواداران پرسپولیس آزرده شدند. در حالی که او با این بیماری در بهترین تیمها بازی کرده بود.» مدیرعامل پرسپولیس همچنین درباره مجتبی فخریان که با رضایتنامه ۱۵ میلیاردی به این تیم پیوست هم مدعی شد: «درباره یکی از بازیکنان نخبه ما فضاسازی کردند، بازیکنی که حاضر بودند چند ده میلیارد به ما بدهند تا او را به باشگاهی دیگر بدهیم.»
با تمام این اوصاف، مدافع نامدار ساحل عاجی که با رزومهای سنگین و البته سروصدای زیاد راهی فوتبال ایران شد و رضا درویش از جذب او سر به آسمان میسایید و خود را شبیه «پرز» تصور میکرد، هیچگاه نتوانست به کمک پرسپولیس بیاید و حالا هم خبرهای تأیید نشده حکایت از این دارد که در لیست مازاد اوسمار است و احتمالاً نیم فصل از جمع سرخپوشان پایتخت جدا میشود. سرژ اوریه در همان ابتدای حضورش به دلیل ابتلا به هپاتیت B با دوز بالا با حواشی زیادی روبهرو شد و بیش از دو ماه از تمرینات و مسابقات دور ماند و پس از بازگشت هم مصدومیتهای پیاپی اجازه نداد به شرایط ایدهآل برسد. بازیکنی که گفته میشود قراردادش ۷۸۰ هزار دلار است و براساس اعلام برخی منابع قرار است با دریافت نیمی از آن، برای فسخ توافقی قرارداد رضایت دهد. اوریه در این مدت، در چهار دیدار و در مجموع ۲۶۰ دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد و دو بازی هم کامل روی نیمکت نشست. بدین ترتیب با احتساب دقایق حضور سرژ اوریه در زمین و دریافت ۳۹۰ هزار دلار، برای هر دقیقه رقمی حدود ۲۰۰ میلیون تومان (اگر قیمت دلار را ۱۳۴ هزار تومان در نظر بگیریم)، دریافت میکند.