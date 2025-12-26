میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پخش شدن سَم مدیریت درویش در پرسپولیس؛ رعایت پوشالی سقف بودجه و پوچ بودن بزرگ‌ترین خرید تاریخ!

پرسپولیس جزو معدود تیم‌هایی است که در مسیر رسیدن به هفته پایانی نیم فصل نخست، تحولات مهمی را تجربه کرد. وحید هاشمیان و رضا درویش از قطار پرسپولیس پیاده شدند و در این میان، سرخ‌ها همچنان با آثار مدیریت و تصمیمات مدیرعامل سابق، دست و پنجه نرم می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۹۱
| |
3866 بازدید
|
۶

خیانت درویش به پرسپولیس؛ رعایت پوشالی سقف بودجه و پوچ بودن بزرگ‌ترین خرید تاریخ!

یکی از شاهکارهای رضا درویش و مدیریت او که با گذر زمان مشخص شد به سرژ اوریه مربوط می‌شود؛ او درباره اوریه گفت: «بازیکنی آوردیم که به نقل از متخصصین فوتبال در ایران، بهترین بازیکن بعد از انقلاب فوتبال ایران است.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، نیم فصل نخست لیگ برتر فصل جاری به ایستگاه پایانی رسید. هفته‌ای که بازی‌های آن از پنجشنبه آغاز شد و ۴ روز طول می کشد تا پرونده هفته پانزدهم مسابقات هم بسته شود. در فصلی که به نیمه آن رسیده‌ایم شاهد اتفاقات ریز و درشت بسیاری بودیم و در این میان تعدادی از تیم ها فراز و فرودهای بیشتری داشتند.

پرسپولیس یکی از معدود تیم‌هایی است که در مسیر رسیدن به آخرین بازی نیم فصل خود که امروز برابر مس رفسنجان خواهد بود، دستخوش تغییر و تحولات عمیقی شد؛ از نیمکت تیم و سرمربی گرفته تا صندلی مدیریت. تیمی که مسابقات را با مدیرعاملی رضا درویش و سرمربیگری وحید هاشمیان آغاز کرد اما هر دو مجبور شدند از قطار پرسپولیس پیاده شوند. با وجود اینکه چند هفته از برکناری وحید هاشمیان و بازگشت اوسمار می‌گذرد، همچنان بخشی از کارشناسان و پیشکسوتان معتقدند شرایط به گونه‌ای بود که می‌شد به هاشمیان فرصت بیشتری داد، اما تقریبا هیچ‌کس از جدایی رضا درویش ناراحت نیست و نمی‌گوید که بهتر بود دوران مدیریت او در باشگاه پرسپولیس ادامه پیدا می‌کرد.

درویش به انتهای خط رسیده بود و اتفاقاً بسیاری از هواداران و حتی پیشکسوتان معتقدند باید زودتر از اینها هم صندلی مدیرعاملی پرسپولیس را رها می‌کرد. چه بسا شعارهای «حیا کن، رها کن» هواداران در ورزشگاه‌ها و صفحات هواداری در فضای مجازی که ماه‌ها ادامه داشت، مؤید این است که بهتر بود درویش همان موقع جای خود را به مدیر دیگری بدهد. از همه اینها که بگذریم، نکته مهم اینکه پرسپولیس همچنان با آثار مخرب تصمیمات و مدیریت رضا درویش دست و پنجه نرم می‌کند. به عبارتی، گویا «سَم مدیریت» او تازه در بدن پرسپولیس پخش شده است!

پخش شدن سَم مدیریت درویش در پرسپولیس؛ رعایت پوشالی سقف بودجه و پوچ بودن بزرگ‌ترین خرید تاریخ!

مدیرعامل سابق پرسپولیس بارها در مصاحبه‌ها و اظهاراتش تأکید کرد که سقف بودجه را رعایت کرده و ظاهر و باطن قراردادهای بازیکنان و کادرفنی، همانی است که در سازمان لیگ ثبت شده است. هرچند دیگر مثل روز روشن است که تعدادی از باشگاه‌ها از جمله پرسپولیس برای جذب ستاره یا سرمربی، علاوه بر قراردادی که در سازمان لیگ ثبت می‌شود، موارد دیگری هم وجود دارد، اما درویش منکر چنین مواردی در مجموعه تحت مدیریتش بود. حالا با جدیدترین مصاحبه وحید هاشمیان، پوشالی بودن این ادعای درویش مشخص شده است.

هاشمیان میهمان حضوری برنامه شبهای فوتبالی بود و در پاسخ به سؤالی درباره رقم دقیق قرارداد خود گفت: «جزو حرفه‌ای‌گری است که قراردادی که مربی و بازیکن با باشگاه می‌بندند، محرمانه بماند. من تسویه نکردم. من تا هفته دوم بدون قرارداد ماندم؛ این موضوع هم برای باشگاه ریسک داشت و ممکن بود من بگویم خداحافظی، هم برای من ریسک داشت و ممکن بود باشگاه بگوید ما این پول را به تو نمی‌دهیم. به خاطر اتفاقاتی که افتاد، قراردادی که قرار بود بنویسیم، برای رعایت کردن سقف دو تکه شد. ما زیرنظر بانک شهر هستیم، یک قسمت را آنجا می‌گیریم و یک قسمت هم در فدراسیون ثبت کرده‌ایم.» بدین ترتیب در صحبت‌های سرمربی پیشین پرسپولیس افشا شد که دو قرارداد داشته؛ یکی برای ثبت در فدراسیون فوتبال تا سقف رعایت شود و دیگری با بانک شهر که ارکان مرتبط فدراسیون از آن بی‌خبر بوده‌اند. در حقیقت، هاشمیان خواسته یا ناخواسته، اعتراف کرد که پرداخت‌های خارج از قرارداد رسمی با پرسپولیس وجود داشته است.

یکی دیگر از شاهکارهای رضا درویش و مدیریت او که با گذر زمان مشخص شد به سرژ اوریه مربوط می‌شود. درویش در یکی از مصاحبه‌های خود درباره دو بازیکن که در آن مقطع ابهاماتی درباره آنها مطرح شده بود، تعریف و تمجید خاصی داشت. درویش، اوریه را بزرگ‌ترین خرید تاریخ باشگاه معرفی کرد و گفت: «بازیکنی آوردیم که به نقل از متخصصین فوتبال در ایران، بهترین بازیکن بعد از انقلاب فوتبال ایران است. بازیکن پاری سن ژرمن و تاتنهام بود و یک هفته بعد از حضور او شایعاتی را برایش ایجاد کردند که هواداران پرسپولیس آزرده شدند. در حالی که او با این بیماری در بهترین تیم‌ها بازی کرده بود.» مدیرعامل پرسپولیس همچنین درباره مجتبی فخریان که با رضایتنامه ۱۵ میلیاردی به این تیم پیوست هم مدعی شد: «درباره یکی از بازیکنان نخبه ما فضاسازی کردند، بازیکنی که حاضر بودند چند ده میلیارد به ما بدهند تا او را به باشگاهی دیگر بدهیم.»

با تمام این اوصاف، مدافع نامدار ساحل عاجی که با رزومه‌ای سنگین و البته سروصدای زیاد راهی فوتبال ایران شد و رضا درویش از جذب او سر به آسمان می‌سایید و خود را شبیه «پرز» تصور می‌کرد، هیچگاه نتوانست به کمک پرسپولیس بیاید و حالا هم خبرهای تأیید نشده حکایت از این دارد که در لیست مازاد اوسمار است و احتمالاً نیم فصل از جمع سرخپوشان پایتخت جدا می‌شود. سرژ اوریه در همان ابتدای حضورش به دلیل ابتلا به هپاتیت B با دوز بالا با حواشی زیادی روبه‎‌رو شد و بیش از دو ماه از تمرینات و مسابقات دور ماند و پس از بازگشت هم مصدومیت‌های پیاپی اجازه نداد به شرایط ایده‌آل برسد. بازیکنی که گفته می‌شود قراردادش ۷۸۰ هزار دلار است و براساس اعلام برخی منابع قرار است با دریافت نیمی از آن، برای فسخ توافقی قرارداد رضایت دهد. اوریه در این مدت، در چهار دیدار و در مجموع ۲۶۰ دقیقه برای پرسپولیس بازی کرد و دو بازی هم کامل روی نیمکت نشست. بدین ترتیب با احتساب دقایق حضور سرژ اوریه در زمین و دریافت ۳۹۰ هزار دلار، برای هر دقیقه رقمی حدود ۲۰۰ میلیون تومان (اگر قیمت دلار را ۱۳۴ هزار تومان در نظر بگیریم)، دریافت می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا درویش پرسپولیس سرژ اوریه وحید هاشمیان نقل و انتقالات تابناک ورزشی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیانیه تند زنوزی علیه تاج و تهدید به کناره‌گیری
اسناد پرسپولیس هک شد؟
مس رفسنجان صفر - پرسپولیس یک؛ ادامه برد‌های اقتصادی اوسمار
بیانیه جدید و هشدارآمیز کمیته انضباطی به باشگاه‌ها
پوستر جدید پرسپولیس طعنه به شجاع خلیل‌زاده
تنها راه نجات استقلال برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات/ CAS منتظر استدلال‌های جدید
دلیل منتفی شدن میزبانی استقلال در ورزشگاه امام رضا؛ «همون همیشگی»
واکنش اوسمار به ۷ هفته گل نزدن علیپور
سیگنال جدایی رامین رضاییان
تعطیلات کریسمسی ستارگان فوتبال
ادامه تبعات شکست پرسپولیس مقابل تراکتور؛ ضرر میلیاردی اوسمار ویرا
بودجه ورزش در سال ۱۴۰۵؛ محدود شدن اعزام‌ها با جهش دلار و بن‌بست مالی!
سرژ اوریه رسماً به پرسپولیس پیوست
تصمیم‌گیری درباره اوریه در تهران
هاشمیان: قوانین باید اجازه دهد که بازیکن بگیریم
پرسپولیسِ درویش شبیه قطار شهربازی؛ لیست‌هایی برای نخریدن و بایگانی شدن!
برای هاشمیان که انگار تکه این فوتبال نبوده و نیست
نگاهی به کارنامه هاشمیان، سرمربی جدید پرسپولیس/ از مکتب پاس تا کلاس درس گواردیولا
پول‌های مفت ملت: 20 میلیون دلار برای جذب بازیکن پرسپولیس
ورزشگاه آزادی را به پرسپولیس برگردانید
خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا
انقلاب آرام در ترکیب پرسپولیس؛ جراحی بی‌سروصدای هاشمیان
قفل سنگین قهر و تفرقه بر دروازه پرسپولیس
سرپیچی درویش از مالک پرسپولیس؛ استعفا نمیدم!
سرژ اوریه؛ ستاره خبرساز و جنجال‌‌آفرین/ هپاتیت، مصدومیت و خبرهای ضدونقیض
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
16
پاسخ
چرا کسی نیست اینهمه خیانت وفساد را رسیدگی کند چقدر پول مردم را به جیب زدند تا با کفتر باز وپیرمرد ومریض های دنیای فوتبال دنیا که مطرود بودند .را با فساد بردند این درویش پشتبانش کیست؟؟؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
10
5
پاسخ
درویش بزرگترین مدیر عامل ایران بود اینو بعدها می فهمید ، مشکل درویش این بود با خیلی ها تنهایی جنگید و متاسفانه چندتا بازیکن و بلاگر پول پرست و ی عده هوادار ساده فریب خوردن
پاسخ ها
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
رقم قرارداد اوریه کمتر از 3 میلیون دلار نبود. باید ابله باشید که قرارداد 780 هزار دلاری را باور کنید. بقول پرز ایشون بزرگترین خرید بعد از انقلاب بود
mehrdad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
8
پاسخ
توی فصل نقل و انتقالات سریع دو تا بازیکن خوب گرفتن که بتونن چند تای دیگه رو اونجوری که خودشون میخوان جذب کنن. یعنی واسه منافع خودشون، نه منافع تیم.....
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
12
پاسخ
فوتبال ایران حالاحالاها از این مدیران سودجو ضربه خواهد خورد، داستان تاج و ویلموتس رو که فراموش نکردید!!! توی این فوتبال بیشتر از هر کسی حتی خود بازیکنان، دلالها دارن سود میبرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
2
پاسخ
فوتبال ایران حاتم طایی ها از جیب مردم دارد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005efn
tabnak.ir/005efn