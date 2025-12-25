میلی صفحه خبر لوگو بالا
پوشش نانسی در دیدار رئیس‌جمهور لبنان + عکس

نانسی عجرم، خواننده لبنانی، تصویری از دیدار خود و همسرش با رئیس‌جمهور لبنان منتشر کرد که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده است.
پوشش نانسی در دیدار رئیس‌جمهور لبنان + عکس

به گزارش تابناک، نانسی عجرم، خواننده لبنانی، تصویری از دیدار خود و همسرش با رئیس‌جمهور لبنان منتشر کرد که توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرده است. در این تصویر، نانسی عجرم با استایلی متفاوت و رسمی شامل کت و شلوار خاکستری دیده می‌شود؛ انتخابی که با توجه به رسمی بودن دیدار کاملاً مناسب و سنجیده به نظر می‌رسد.

استایل او ساده اما شیک و متناسب با موقعیت رسمی است و نشان‌دهنده توجه او به جزئیات پوشش در چنین مراسم‌هایی است. کاربران فضای مجازی نیز به این نکته اشاره کرده‌اند که انتخاب رنگ و مدل لباس با حال‌وهوای دیدار هماهنگ است و استایل نانسی عجرم، علاوه بر رسمی بودن، جلوه‌ای مرتب و حرفه‌ای به حضور او در این دیدار بخشیده است.

نانسی عجرم (زاده ۱۶ مه ۱۹۸۳ در اشرفیه) خواننده مشهور موسیقی پاپ لبنان و سفیر حسن نیت یونیسف است که از ۸ سالگی وارد جهان خوانندگی شد و با حمایت‌های پدرش اولین آلبوم استودیویی خود را در ۱۵ سالگی منتشر کرد.  نانسی عجرم مسیحی است و با دندانپزشک خود دکتر فادی الهاشم ازدواج کرده و ۳ دختر دارد.

نانسی عجرم خواننده خواننده لبنانی خواننده زن لبنان جوزف عون رئیس جمهور لبنان
اما خودمونیم رئیس جمهور لبنان از شوهر نانسی خوشتیپ تره :)
