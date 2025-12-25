به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسانه‌های منطقه و کاربران فضای مجازی از قطع گسترده شبکه‌های تلویزیونی و اینترنت در ضاحیه جنوبی بیروت همزمان با پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند.

برخی از منابع خبری گزارش دادند که علت این قطعی، ارسال پارازیت از سوی رژیم صهیونیستی است.

تاکنون به طور رسمی علت این قطعی اعلام نشده است.