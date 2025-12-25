قطع گسترده شبکههای تلویزیونی و اینترنت در جنوب بیروت
منابع خبری گزارش دادند که شبکههای تلویزیونی و اینترنت در مناطق گستردهای از جنوب بیروت پایتخت لبنان قطع شده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۷۴| |
1591 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رسانههای منطقه و کاربران فضای مجازی از قطع گسترده شبکههای تلویزیونی و اینترنت در ضاحیه جنوبی بیروت همزمان با پرواز گسترده پهپادهای رژیم صهیونیستی خبر میدهند.
برخی از منابع خبری گزارش دادند که علت این قطعی، ارسال پارازیت از سوی رژیم صهیونیستی است.
تاکنون به طور رسمی علت این قطعی اعلام نشده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟