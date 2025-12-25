میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: صف بنزین سوپر هم پُز شد و هم سبک زندگی!

ایستادن در صف بنزین سوپر وارداتی حالا برای برخی شهروندان به راهی برای شوآف در فضای مجازی تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۶۶
| |
7802 بازدید
|
۱۷

عکس: صف بنزین سوپر هم پُز شد و هم سبک زندگی!

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها، با آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در برخی جایگاه‌های تهران، قیمت هر لیتر از این بنزین به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده؛ موضوعی که از همان ابتدا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.

صف‌های بنزین سوپر خیلی زود به سوژه انتشار عکس و ویدیو در اینستاگرام تبدیل شده و برخی کاربران، حضور در این صف‌ها را «پز جدید» می‌دانند. اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین وارداتی با بنزین معمولی نیز باعث شده بحث‌هایی درباره مصرف سوخت، تفاوت‌های اقتصادی و سبک زندگی دوباره در فضای مجازی مطرح شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین بنزین سوپر صف صف بنزین قیمت بنزین لاکچری سبک زندگی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین تصویر از فروش بنزین سوپروارداتی در خیابان‌های تهران
آغاز عرضۀ بنزین سوپر از امروز در تهران
شیوه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۰ و امروز!
ردپای بنزین ۶۰ تا ۷۵ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۵
حذف سهمیه بنزین خودروهای خارجی بالای ۱۳۰۰ سی‌سی
چندنرخی شدن قیمت بنزین مردم را سرگردان کرد
تصمیم جنجالی دولت درباره قیمت بنزین!
مشخصات کیفی بنزین سوپر وارداتی اعلام شد
کف قیمت بنزین سوپر مشخص شد
بنزین سوپر وارداتی در راه است
مهاجرانی: بنزین سوپر جدا از بنزین سهمیه‌ای است
هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر چقدر آب می‌خورد؟
تصمیم تازه مجلس درباره قیمت بنزین اعلام شد
واکنش دولت به شایعه گرانی بنزین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
4
34
پاسخ
تفاوت طبقاتی تا کجا !
۲۵۰۰۰۰ هزار تومان علاوه بر قیمت بنزین بعنوان هزینه جایگاه دریافت می کنند .
پاسخ ها
صمد سید تقوی وایقان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
مهم اینه که ثروتمندان در صفی که عامه مردم می ایستند معطل نشوند... دم دولت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
18
28
پاسخ
یارانه باید به مرور حذف بشه
وگرنه وضعیت اقتصادی همینه که هست
اینو من نمیگما، تمام کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی همینو میگن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
13
پاسخ
الان منظور..اینه که دولت با این وضعیت تحریم و ذخیره ارزی و ناترازی می تونه قیمت بنزین را پایین نگه داره اگر نه این تیتر و بازیها چیه ؟!!! اگر بله راهکار بدهد !!!
ناشناس
|
United States of America
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
15
15
پاسخ
بفرما آقای رئیس جمهور اینهم یکی دیگر ازدست آوردهای شما فضای بوجود آمده ازدیده شدن خودروهای چندین میلیاردی و فخرفروشی نفرت انگیزی که از این ناحیه اکثریت جامعه گرفتار را سخت منقلب ونگران نموده است شما حتی برای این اقدامتان پیش بینی های لازم رانیز بخرج نداده .زیر ساخت های لازم رابرای فروش این بنزین در جایگاه فراهم نکرده و به درون خیابان آورده آید وعملا دارید به مردم یادآوری می کنید که قیمت بنزین این مبلغه وماداریم به شما لطف می کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
27
پاسخ
بنزین سوپر برای بعضی خودرو ها توصیه میشه. ولی تو ایران، تازه به دوران رسیده ها گند می زنن به همه چی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
15
پاسخ
آب قاطیش نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
5
پاسخ
خیر دیده ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
12
پاسخ
جماعت نوکیسه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
14
پاسخ
برید یارانه اینها رو چک کنید. قول میدم اکثرشون هنوز دارن یارانه میگیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
4
19
پاسخ
می‌دانیم بدبخت هستيم لازم به یادآوری نیست
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
توصیه‌ به خریداران طلا
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005efO
tabnak.ir/005efO