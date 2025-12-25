عکس: صف بنزین سوپر هم پُز شد و هم سبک زندگی!

به گزارش تابناک به نقل از برترین‌ها، با آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در برخی جایگاه‌های تهران، قیمت هر لیتر از این بنزین به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده؛ موضوعی که از همان ابتدا واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.

صف‌های بنزین سوپر خیلی زود به سوژه انتشار عکس و ویدیو در اینستاگرام تبدیل شده و برخی کاربران، حضور در این صف‌ها را «پز جدید» می‌دانند. اختلاف قابل‌توجه قیمت بنزین وارداتی با بنزین معمولی نیز باعث شده بحث‌هایی درباره مصرف سوخت، تفاوت‌های اقتصادی و سبک زندگی دوباره در فضای مجازی مطرح شود.