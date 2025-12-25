عکس: صف بنزین سوپر هم پُز شد و هم سبک زندگی!
ایستادن در صف بنزین سوپر وارداتی حالا برای برخی شهروندان به راهی برای شوآف در فضای مجازی تبدیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از برترینها، با آغاز عرضه بنزین سوپر وارداتی در برخی جایگاههای تهران، قیمت هر لیتر از این بنزین به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده؛ موضوعی که از همان ابتدا واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی بهدنبال داشته است.
صفهای بنزین سوپر خیلی زود به سوژه انتشار عکس و ویدیو در اینستاگرام تبدیل شده و برخی کاربران، حضور در این صفها را «پز جدید» میدانند. اختلاف قابلتوجه قیمت بنزین وارداتی با بنزین معمولی نیز باعث شده بحثهایی درباره مصرف سوخت، تفاوتهای اقتصادی و سبک زندگی دوباره در فضای مجازی مطرح شود.
تفاوت طبقاتی تا کجا !
۲۵۰۰۰۰ هزار تومان علاوه بر قیمت بنزین بعنوان هزینه جایگاه دریافت می کنند .
پاسخ ها
صمد سید تقوی وایقان| |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
یارانه باید به مرور حذف بشه
وگرنه وضعیت اقتصادی همینه که هست
اینو من نمیگما، تمام کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی همینو میگن
الان منظور..اینه که دولت با این وضعیت تحریم و ذخیره ارزی و ناترازی می تونه قیمت بنزین را پایین نگه داره اگر نه این تیتر و بازیها چیه ؟!!! اگر بله راهکار بدهد !!!
بفرما آقای رئیس جمهور اینهم یکی دیگر ازدست آوردهای شما فضای بوجود آمده ازدیده شدن خودروهای چندین میلیاردی و فخرفروشی نفرت انگیزی که از این ناحیه اکثریت جامعه گرفتار را سخت منقلب ونگران نموده است شما حتی برای این اقدامتان پیش بینی های لازم رانیز بخرج نداده .زیر ساخت های لازم رابرای فروش این بنزین در جایگاه فراهم نکرده و به درون خیابان آورده آید وعملا دارید به مردم یادآوری می کنید که قیمت بنزین این مبلغه وماداریم به شما لطف می کنیم
بنزین سوپر برای بعضی خودرو ها توصیه میشه. ولی تو ایران، تازه به دوران رسیده ها گند می زنن به همه چی.
برید یارانه اینها رو چک کنید. قول میدم اکثرشون هنوز دارن یارانه میگیرند.
