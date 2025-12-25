نتیجه دیدار استقلال خوزستان مقابل ذوبآهن
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران امروز (پنجشنبه، ۴ دی) با برگزاری یک دیدار آغاز شد. استقلال خوزستان میزبان ذوبآهن اصفهان بود که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال خوزستان به پایان رسید. استقلال خوزستان با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و موقتا به رده دهم صعود کرد، ذوبآهن هم ۱۴ امتیازی باقی ماند.
امروز قرار بود آلومینیوم به مصاف ملوان برود که این دیدار طبق اعلام داور مسابقه، به دلیل مه غلیظ در هوای شهر اراک و به علت کاهش دید شدید لغو شد و از ساعت ۱۳:۳۰ فردا جمعه برگزار میشود.
دیدار استقلال خوزستان و ذوبآهن تا دقیقه ۵+۴۵ گلی نداشت تا حمید بوحمدان از مرکز خط دفاع استقلال پاس بلندی را برای حجت احمدی ارسال کرد، احمدی به محوطه جریمه رسید و موفق شد دروازه ذوبآهن را باز کند.
استقلال خوزستان بار دیگر با پاس بلند توپ را به پشت محوطه جریمه ذوبآهن فرستاد، این بار توپ روی اشتباه ذوبیها به امیرحسین جلالیوند رسید و با عبور از مدافعان حریف موفق شد در دقیقه ۴۹ دومین گل تیمش را به ثمر برساند تا این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به اتمام برسد.