ادعای شهادت عضو ارشد سپاه قدس در لبنان

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان یک نفر که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده عضو ارشد سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی است، به شهادت رسید.
ادعای شهادت عضو ارشد سپاه قدس در لبنان

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، منابع لبنانی از شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه الناصریه واقع در شرق لبنان خبر داد.

هنوز از هویت این فرد گزارش دقیقی مخابره نشده است، ولی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که این فرد یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران است.

اسرائیل لبنان سپاه قدس شهادت فرمانده ارشد حمله پهپادی
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
توصیه‌ به خریداران طلا
