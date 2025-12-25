ادعای شهادت عضو ارشد سپاه قدس در لبنان
در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شرق لبنان یک نفر که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده عضو ارشد سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی است، به شهادت رسید.
به گزارش تابناک به نقل از المیادین، منابع لبنانی از شهادت یک نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه الناصریه واقع در شرق لبنان خبر داد.
هنوز از هویت این فرد گزارش دقیقی مخابره نشده است، ولی ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که این فرد یکی از فرماندهان ارشد سپاه قدس انقلاب اسلامی ایران است.
