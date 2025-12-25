تلاش مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه امروز کمیسیون تلفیق با حضور رئیس مجلس گفت: با توجه به اینکه قرار است کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی شود، لازم است اطلاعات موجود همسانسازی و بودجه دولت بهطور کامل آنالیز شود و هم از نظر عددی، تعبیری و تغییرات اعمالشده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
تاجگردون ادامه داد: کمیسیون تلفیق فردا (جمعه، ۵ دی ماه) نیز جلسات خواهد داشت و موضوعاتی مانند مالیاتها، حقوق کارمندان، پلکانیسازی معافیت ها و توجه به معافیتهای مالیاتی، میزان رشد واقعی بودجه، ترکیب درآمدها و مصارف دولت در لایحه، باید صورت دقیق آنالیز میشود تا بتوانیم با چشم باز درباره کلیات تصمیمگیری کنیم.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد
وی ادامه داد: اگر اطلاعات همسان شود و بتوانیم با دولت هماهنگتر شویم و در مورد برنامههای سال ۱۴۰۵ بهویژه در زمینه مصرف و ساماندهی انرژی و انتقال منابع به مصرف کنندگان واقعی با هم هماهنگ باشیم، شاید بتوانیم سال بهتری را برای مردم رقم بزنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده گفت: کل کار ما در همین بخش متمرکز است؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق فاصله زیادی با نرخ تورم دارد و مجلس تمام تلاش خود را میکند تا این افزایش را به سمتی ببرد که سبد معیشت مردم وضعیت بهتری پیدا کند. پیشبینی من این است که مجلس با دولت این افزایش حقوق را خواهند داشت. ضمن اینکه در طبقه بندی معافیتها و ضریب حقوق، حتماً تأثیر خواهد داشت.
واردات بنزین به اندازه یارانه کالای اساسی هزینه دارد
تاجگردون درباره حاملهای انرژی نیز گفت: مجلس در بحث حاملها، ورود مستقیم نمیکند و این موضوع از اختیارات دولت است مگر در ساماندهی منابع حاصل از تغییر نرخها که در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی ادامه داد: مصرف بنزین به مرحله آزاردهندهای رسیده و میزان واردات بنزین یا به عبارتی هزینه نفتی که بابت واردات بنزین پرداخت میکنیم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ معادل کل یارانه کالاهای اساسی بوده که قرار است به مردم ارائه کنیم یعنی واردات بنزین به اندازه یارانه کالای اساسی هزینه دارد و این موضوع نشاندهنده ضرورت مدیریت جدی مصرف است.