دیدار آلومینیوم - ملوان در اراک لغو شد
بازی دو تیم آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی به دلیل مه شدید در ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک لغو شد.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۵۶| |
4334 بازدید
به گزارش تابناک، با وجود اینکه بنابر تصمیم سازمان لیگ و به دلیل سفر شبانه اعضای تیم مهمان به شهر اراک، قرار بود بازی تیمهای آلومینیوم و ملوان با تأخیر دو ساعته و از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه در ورزشگاه امام خمینی (ره) برگزار شود، بنابر تصمیم پیام حیدری، داور مسابقه لغو و به فردا جمعه موکول شد.
طبق اعلام داور مسابقه، به دلیل مه غلیظ در هوای شهر اراک و به علت کاهش دید شدید، بازی امروز آلومینیوم و ملوان لغو شد و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه فردا جمعه برگزار میشود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟