بلاتکلیفی پس از تعیین دوباره نرخ شیرخام

اعلام قیمت‌ها در بازار لبنیات رسمی نیست

در حالی که طی روزهای گذشته نرخ شیرخام پس از بروز چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای متعدد بار دیگر تعیین شد، اعلام قیمت چهار قلم محصول لبنی از سوی برخی رسانه ها، بدون ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید به صنایع لبنی، بار دیگر بازار این محصولات را با ابهام و سردرگمی مواجه کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۴۶
| |
3214 بازدید
|
۱

اعلام قیمت‌ها در بازار لبنیات رسمی نیست

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پس از هفته‌ها کشمکش میان نهادهای تصمیم‌گیر، دامداران و صنایع لبنی، نرخ شیرخام طی روزهای گذشته بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و قیمت جدید آن اعلام شد؛ تصمیمی که به گفته فعالان این صنعت، با هدف کنترل بازار و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید اتخاذ شده است. با این حال، تعیین دوباره نرخ شیرخام تا به امروز نه‌تنها به آرامش بازار منجر نشده، بلکه ابهامات جدیدی را در زنجیره تولید و قیمت‌گذاری محصولات لبنی ایجاد کرده است.

در همین راستا، طی روز گذشته صداوسیما اقدام به اعلام قیمت چهار قلم محصول لبنی کرد؛ اقدامی که ابهاماتی داشت. فعالان این حوزه معتقدند اعلام قیمت از سوی رسانه ملی، بدون طی شدن فرآیند رسمی ابلاغ نرخ‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند موجب چندگانگی در بازار و افزایش سردرگمی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود.

از نگاه تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری محصولات لبنی باید پس از اعلام رسمی نرخ شیرخام و با در نظر گرفتن هزینه‌های جانبی تولید از جمله حمل‌ونقل، بسته‌بندی، دستمزد و انرژی صورت گیرد؛ موضوعی که به گفته آن‌ها تاکنون به‌طور شفاف محقق نشده است.

در همین ارتباط، محمد فربد-  سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نرخ جدید محصولات لبنی اظهار کرد: اینکه نرخ‌های جدید از سوی برخی  رسانه ها منتشر می‌شود نکته قابل توجهی است، در حالی که هنوز نرخ رسمی به ما اعلام نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی در روند قیمت‌گذاری افزود: نیاز است تا در شرایط فعلی وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام نرخ جدید هر چه زودتر اقدام کند.

به گفته کارشناسان، تداوم این وضعیت می‌تواند هم به زیان تولیدکنندگان و هم به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شود؛ چراکه نبود نرخ رسمی و واحد، زمینه بروز تخلفات قیمتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در بازار را فراهم می‌کند. فعالان صنعت لبنیات تأکید دارند که تعیین تکلیف سریع و شفاف قیمت‌ها، شرط اصلی ثبات در بازار و حفظ قدرت خرید خانوارهاست.

علی ک محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
2
پاسخ
قیمت گذاری حرفی بدون پشتوانه ... که حیچ فروشندای قبولندارندومیگویندازاین
حرفها زیاد میزنن
