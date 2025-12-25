هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر چقدر آب میخورد؟
به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق بررسیهای انجامشده و گزارشهای میدانی، نرخ بنزین سوپر در جایگاههای سوخت سیار به ازای هر لیتر ۸۰ هزار تومان تعیین شده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به سیار بودن این جایگاهها و هزینههای جانبی مربوط به آنها، همچنین به دلیل عدم امکان سوختگیری توسط کاربران و رانندگان، برای هر بار سوختگیری مبلغ ۲۵۰ هزار تومان بهعنوان هزینه خدمات دریافت میشود.
بنابراین، با یک محاسبه ساده، هزینه یک باک ۴۰ لیتری بنزین سوپر معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود که با احتساب هزینه سوختگیری، هر کاربر در مجموع باید مبلغ ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان پرداخت کند.
