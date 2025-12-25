عکس: «جمشید هاشم پور» در ۲۷ سالگی در حال خوانندگی!
تصاویری از حضور جمشید هاشم پور را در فیلم «ایوالله» محصول سال ۱۳۵۰ ملاحظه میکنید.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۴۲| |
8380 بازدید
به گزارش تابناک، در اینجا تصاویری از حضور جمشید هاشم پور را در فیلم «ایوالله» محصول سال ۱۳۵۰ ملاحظه میکنید. در بخشهایی از این فیلم که نعمت آغاسی نیز در آن ایفای نقش کرده، هاشم پور در نقش یک خواننده کافهای ظاهر میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟