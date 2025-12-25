عکس: «جمشید هاشم پور» در ۲۷ سالگی در حال خوانندگی!

به گزارش تابناک، در اینجا تصاویری از حضور جمشید هاشم پور را در فیلم «ایوالله» محصول سال ۱۳۵۰ ملاحظه می‌کنید. در بخش‌هایی از این فیلم که نعمت آغاسی نیز در آن ایفای نقش کرده، هاشم پور در نقش یک خواننده کافه‌ای ظاهر می‌شود.