آب معدنی سارقان مسلح را لو داد!

فیش بانکی جا‌مانده در خودرو مسروقه، راز سرقت‌های مردان مسلح از خانه‌های شمال شهر را برملا کرد.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۴۱
| |
2465 بازدید
|
۱
آب معدنی سارقان مسلح را لو داد!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه «ایران»، اوایل فروردین امسال زنگ خانه مردی برج ساز به صدا در آمد و وقتی از چشمی در نگاه کرد، مرد همسایه طبقه بالا را دید او غافل از حادثه‌ای که در کمینش است در را به رویش باز کرد، اما به محض باز کردن در چهار مرد نقاب دار مسلح وارد خانه شدند و با تهدید ۱۲ میلیارد تومان سرقت کردند. دختر صاحبخانه در تشریح سرقت به «ایران» گفت: «ساعت ۸ و نیم شب بود که زنگ خانه مان به صدا درآمد وقتی همسایه طبقه بالا را پشت در دیدیم در را باز کردیم، اما پشت سرش چهار نفر سلاح بدست وارد خانه شدند دو نفر ما را گروگان گرفتند و دو نفر دیگر به سراغ گاوصندوق رفته و با دیلم در گاوصندوق را شکسته و ۱۲ میلیارد تومان طلا و دلار و سکه به سرقت بردند و بعد از ۲۰ دقیقه آنجا را ترک کردند.

وقتی رفتند مرد همسایه تعریف کرد که سارقان با شکستن در ورودی خانه‌اش وارد شده بودند و از خانه او نیز سرقت کرده و او را با تهدید به طبقه پایین آورده و وادار کرده بودند که زنگ خانه ما را بزند تا از خانه ما هم سرقت کنند.» تحقیقات در رابطه با دستگیری سارقان به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای ویژه سرقت آغاز شد.

کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران وارد عمل شده و در ادامه تحقیقات با شکایت‌های مشابه مواجه شدند. در تمامی سرقت‌ها ۴ مرد نقاب دار سناریوی سرقت را با تهدید سلاح یا چوب و چاقو اجرا کرده بودند. در حالی که تحقیقات ادامه داشت، مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از شنیده شدن صدا‌های مشکوک از خانه همسایه‌اش خبر داد و درخواست کمک کرد.

بدنبال این تماس بلافاصله تیمی از مأموران گشت پلیس راهی محل شدند و سارقان که ۴ مرد نقاب دار بودند با دیدن پلیس قصد داشتند با خودرو سمند فرار کنند، اما خودرو را در محل جا گذاشته و با تهدید اسلحه دو موتور سوار را خفت کرده و از محل متواری شدند. در ادامه تحقیقات مشخص شد از خانه مورد نظر ۸ میلیارد تومان سرقت شده و کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی به بازرسی ماشین به جا مانده از سارقان پرداختند.

 همان‌طور که آنها احتمال می‌دادند خودرو سرقتی بود، اما در همان خودرو سرقتی، ردی از سارقان به دست آمد. مأموران حین بازرسی از خودرو، فیش پرداختی پیدا کردند و خیلی سریع هویت صاحب حساب به دست آمد. او در تحقیقات گفت: «از سرقتی بودن ماشین بی‌اطلاع هستم، چند روز قبل یکی از دوستانم به نام هومن به سراغم آمد و باهم بیرون رفتیم.

در مسیر آب معدنی خریدم و فیش را داخل خودرو انداختم.» کارآگاهان بلافاصله هومن را بازداشت کرده و مرد جوان، هویت مردان مسلح را برملا کرد. او گفت: «من در سرقت‌های مسلحانه از خانه‌ها نقشی ندارم، من فقط سفارش سرقت خودرو می‌گیرم و با مردی به نام کامبیز کار می‌کنم. در استعلام هویت کامبیز مشخص شد که سارقی سابقه‌دار است و مأموران با شناسایی کامبیز او را بازداشت کرده و هویت تمامی اعضای باند بدست آمد. در ادامه همدست دیگر کامبیز دستگیر شد و تحقیقات برای دستگیری دو متهم دیگر باند ادامه دارد.»

چند سرقت در یک شب کامبیز سردسته باند سرقت مسلحانه است که پس از آزادی از زندان، تیمی تشکیل داد و سرقت‌های مسلحانه را از اوایل امسال رقم زد. سوژه‌های‌تان را چطور شناسایی می‌کردید؟ در خیابان‌های بالای شهر پرسه می‌زدیم و هر خانه‌ای را که چشمم می‌گرفت برای سرقت انتخاب می‌کردیم. چطور وارد خانه‌ها می‌شدید؟

اگر خانه حیاط دار بود که یکی از همدستانم که ریز جثه و لاغر اندام است وارد حیاط شده و در را برای‌مان باز می‌کرد. برای اینکه وارد آپارتمان‌ها شویم یا زنگ در را می‌زدیم و خودمان را مأمور معرفی می‌کردیم یا با دیلم در را می‌شکستیم بعد از یک واحد سرقت می‌کردیم و صاحبخانه را با خود به طبقات دیگر برده تا با دیدن او در را برای‌مان باز کنند و سرقت‌های دیگر را انجام دهیم. چه تعداد سرقت کرده‌اید؟ حسابش از دست‌مان در رفته است. ماشین‌هایی که برای سرقت استفاده کرده‌اید را از کجا آوردید؟ به همدستم سفارش سرقت می‌دادم، ماشینی که موتورش قوی بود را سفارش می‌دادیم.

سارقان سرقت سرقت از منزل سرقت مسلحانه شناسایی سارقان دستگیری
