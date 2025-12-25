آپدیت بزرگ جیمیل: تغییر آدرس ایمیل امکانپذیر شد!
چهارشنبه 3 دی 1404 - 22:45
رضا رضائی
گوشی مقاوم Dogee در دستان مهرداد عیسیلو
به گزارش تابناک، براساس اعلام گوگل، کاربران جیمیل بهتدریج میتوانند آدرس ایمیلهایی با دامنهی gmail.com@ را تغییر بدهند. در واقع، ویژگی جدید ایمیل بهافراد اجازه میدهد تا بدون ساخت حساب تازه، نام ایمیل خود را عوض کنند.
آدرس ایمیل قبلی کاربران بهعنوان یک نام مستعار برای حسابشان تنظیم میشود و ایمیلها به هر دو آدرس قدیمی و جدید تحویل داده میشوند. چنین چیزی یعنی میتوان با هر دو آدرس وارد حساب جیمیل شد.
گوگل تأکید کرد که هیچیک از دادههای ذخیره شده در حساب کاربری از جمله عکسها، پیامها و ایمیلها تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. هر کاربر میتواند آدرس ایمیل gmail.com@ خود را حداکثر سه بار تغییر بدهد و پس از هر تغییر، تا ۱۲ ماه امکان تغییر مجدد یا حذف آدرس جدید وجود نخواهد داشت.
احتمالاً قابلیت تغییر آدرس ایمیل طی هفتههای آینده و بهتدریج برای کاربران جیمیل فعال خواهد شد. افراد میتوانند از طریق بخش My Account نام ایمیلشان را تغییر بدهند.