پست احساسی ساپینتو پس از صعود استقلال
ریکاردو ساپینتو پست جدیدی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
به گزارش تابناک، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال پس از پیروزی مقابل المحرق و صعود به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا۲ پست جدیدی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
او در صفحه خود نوشت: «هدیه کریسمس عالی برای خانواده استقلال! دیشب شخصیت واقعی خودمان را نشان دادیم. عملکرد عالی، پیروزی ۳-۰ و صعود به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا! من به بازیکنانم، کادرفنی و همه کسانی که در این مسیر دخیل بودند بسیار افتخار میکنم. روحیه جنگندگی فوقالعاده، تا پایان با هم هستیم. کریسمس و سال نو مبارک به همه کسانی که جشن میگیرند و به تمام هوادارانمان؛ این پیروزی تقدیم به شما!»
