مرگ دختر جوان در برخورد با قطار در اندیمشک

به گزارش تابناک، مسعود رحمانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: ساعت ۱۲:۱۰ امروز برخورد قطار با یک شهروند اندیمشک به مرکز اورژانس ۱۱۵ اعلام و به سرعت تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان اینکه جزئیات این حادثه توسط کارشناسان در حال ارزیابی است ادامه داد: این حادثه که در راه بند منطقه رسالت به وقوع پیوست منجر به مرگ خانم ۱۷ ساله شد.

گفتنی است، عبور خط آهن از محدوده مسکونی شهر اندیمشک حوادث خونین برای شهروندان رقم زده است چرا که ساکنان برخی مناطق اندیمشک برای عبور و مرور ناچار به تردد از روی خط آهن هستند.

نبود حفاظ جدا کننده در برخی نقاط حریم و تردد عابران از خط راه آهن علت این حوادث است.