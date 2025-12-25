میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی: دشمن به‌دنبال فشار اقتصادی است

وزیر امور خارجه در جمع فعالان اقتصادی اصفهان اعلام کرد که ایران در برابر تهاجم نامشروع دشمن دفاع مشروع انجام داد و در نهایت با پذیرش آتش‌بس بدون پیش‌شرط، جنگ ۱۲ روزه با عزت و پیروزی پایان یافت.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۲۱
| |
1373 بازدید
عراقچی: دشمن به‌دنبال فشار اقتصادی است

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ سیدعباس عراقچی در سخنانی خطاب به فعالان اقتصادی اصفهان گفت: «ما از خودمان در مقابل تهاجم نامشروع دشمن دفاع مشروع می‌کردیم و در مقابل درخواست آتش‌بس یا توقف جنگ بدون پیش‌شرط، ما هم قبول کردیم دفاع خودمان را متوقف کنیم.»

وی تأکید کرد که پایان این جنگ ۱۲ روزه با افتخار و عزت برای ایران همراه بود و نشان داد که مقاومت و ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی می‌تواند به پیروزی منجر شود.

مردم ایران در طول تاریخ نشان دادند که تسلیم تهاجمات و زورگویی‌ها نخواهند شد

وزیر امور خارجه افزود: کشوری که یک تمدن بزرگ داشته است و در طول تاریخ چندهزار ساله خود افتخارات باشکوه داشته است و هیچگاه تحت سلطه استعمار هیچ کشور دیگه‌ای نبوده است.

با وجود ۴۰ سال تحریم و حضور قدرت‌های نظامی جهان، جنگ ۱۲ روزه را با سربلندی پشت سر گذاشتیم

وی تصریح کرد: علیرغم همه تحریم‌هایی که ۴۰ سال به ما تحمیل کرده بودند و علی رغم حضور بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی دنیا و تمام تبلیغات آن ها، ما با سربلندی جنگ ۱۲ روزه را گذارندیم

دشمن به‌دنبال نارضایتی اقتصادی است، اما همان‌طور که جنگ ۱۲روزه را پشت سر گذاشتیم این توطئه را هم ناکام می‌گذاریم و این آرزو را هم به گور خواهند برد

عراقچی اظهار کرد: اکنون به نظر میرسد که توطئه جدیدی در راه است و دشمن به دنبال این است که به لحاظ اقتصادی شرایط را به جایی برسانند که از دید آن‌ها نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند و این نظام و حکومت از داخل خودش دچار مشکل بشود.

وی گفت: این آرزو را هم به گور خواهند برد همانطور که در جنگ ۱۲ روزه با به کارگیری موشک‌های ساخت خودمان و مقاومت نیرو‌های مسلح و تلاش همه مردم و دولت توانستیم آن بحران را از سر بگذرانیم الان هم نیاز است که دست به دست هم دهیم و این بحران اقتصادی و تلاش دشمنان برای تحمیل شرایط سخت اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران را ناکام بگذاریم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی فعالان اقتصادی فشار اقتصادی جنگ ۱۲ روزه پیش شرط مقاومت قدرت نظامی نارضایتی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار فرمانده اسرائیلی برای جنگ بعدی با ایران
عراقچی به اصفهان می‌رود
آمریکا در آستانه محاصره ونزوئلا
زاکانی: مردم کارشان را در جنگ ۱۲ روزه انجام دادند، حالا نوبت مسئولان است
دشمنی آمریکا با ایران سابقه‌ای طولانی دارد؛ امروز بیش از هر چیز جنگ روانی در جریان است
کنایه عراقچی به تعریف جدید آمریکا از دیپلماسی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
توصیه‌ به خریداران طلا
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005eef
tabnak.ir/005eef