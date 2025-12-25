میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیام پوتین به مادورو: در کنار ونزوئلا ایستاده‌ایم

رئیس‌جمهور روسیه در پیامی رسمی به نیکلاس مادورو، اعلام کرد که روسیه به شکل راسخ در کنار ونزوئلا ایستاده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۱۸
| |
19524 بازدید
|
۳
پیام پوتین به مادورو: در کنار ونزوئلا ایستاده‌ایم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ولادیمیر پوتین در پیامی رسمی به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به مناسبت کریسمس و سال نو میلادی، بر حمایت راسخ و غیرقابل بازگشت مسکو از کاراکاس در برابر فشار‌های خارجی تأکید کرد. این پیام در حالی منتشر شده که تنش‌ها میان ونزوئلا و ایالات متحده بر سر تحریم‌های نفتی و محاصره نفتکش‌ها به اوج خود رسیده است.

ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، متن این پیام را منتشر کرد و آن را نشانه‌ای از عمق روابط استراتژیک دو کشور توصیف نمود.

پوتین در این پیام سال ۲۰۲۵ را «بسیار موفق» برای روابط دوجانبه خواند و به امضای معاهده شراکت استراتژیک و همکاری میان روسیه و ونزوئلا اشاره کرد که به گفته وی، «توسعه کیفی تعاملات در تمامی زمینه‌ها را آغاز کرده است». رئیس‌جمهور روسیه همچنین آمادگی مسکو را برای ادامه همکاری نزدیک در مسائل کلیدی دوجانبه و بین‌المللی اعلام کرد.

وی در پایان پیام، برای مادورو آرزوی سلامت، موفقیت و خوشبختی کرد و به مردم ونزوئلا صلح، رفاه و سعادت آرزو نمود.

این پیام در شرایطی صادر شده که دولت آمریکا، محاصره نفتی ونزوئلا را تشدید کرده و چندین نفتکش حامل نفت خام این کشور را توقیف نموده است. روسیه به عنوان یکی از متحدان اصلی ونزوئلا، بار‌ها این اقدامات را محکوم کرده و حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از دولت مادورو اعلام داشته است.

روابط مسکو و کاراکاس در سال‌های اخیر به سطح شراکت استراتژیک ارتقا یافته و شامل همکاری در حوزه‌های انرژی، نظامی و تجارت است. کارشناسان معتقدند این پیام پوتین، سیگنالی قوی به واشنگتن برای عقب‌نشینی از فشار‌ها بر ونزوئلا است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین مادورو مسکو کاراکاس کریسمس ایالات متحده آمریکا
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مسکو: روابط با ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است
استانبول فقط یک قدم تا حملات تروریستی داعش
فحاشی ترامپ در پیام تبریک کریسمس
انتشار اسناد گفت‌وگوهای پوتین و بوش بر سر ایران
تعطیلات کریسمسی ستارگان فوتبال
زلنسکی در شب کریمس برای پوتین آرزوی مرگ کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶۲
انتشار یافته: ۳
Iman
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
29
پاسخ
به ایرانم همینو گفت ولی وقتی جنگ شروع شد گفتن براتون دعا میکنیم خخخخ
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
23
پاسخ
همانطور که کنار وایستاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
18
پاسخ
البته اگر نتیجه داشته باشه نتیجه مهم وگرنه اینا بازیه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
توصیه‌ به خریداران طلا
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005eec
tabnak.ir/005eec