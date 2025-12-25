رئیس‌جمهور روسیه در پیامی رسمی به نیکلاس مادورو، اعلام کرد که روسیه به شکل راسخ در کنار ونزوئلا ایستاده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ ولادیمیر پوتین در پیامی رسمی به نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به مناسبت کریسمس و سال نو میلادی، بر حمایت راسخ و غیرقابل بازگشت مسکو از کاراکاس در برابر فشار‌های خارجی تأکید کرد. این پیام در حالی منتشر شده که تنش‌ها میان ونزوئلا و ایالات متحده بر سر تحریم‌های نفتی و محاصره نفتکش‌ها به اوج خود رسیده است.

ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، متن این پیام را منتشر کرد و آن را نشانه‌ای از عمق روابط استراتژیک دو کشور توصیف نمود.

پوتین در این پیام سال ۲۰۲۵ را «بسیار موفق» برای روابط دوجانبه خواند و به امضای معاهده شراکت استراتژیک و همکاری میان روسیه و ونزوئلا اشاره کرد که به گفته وی، «توسعه کیفی تعاملات در تمامی زمینه‌ها را آغاز کرده است». رئیس‌جمهور روسیه همچنین آمادگی مسکو را برای ادامه همکاری نزدیک در مسائل کلیدی دوجانبه و بین‌المللی اعلام کرد.

وی در پایان پیام، برای مادورو آرزوی سلامت، موفقیت و خوشبختی کرد و به مردم ونزوئلا صلح، رفاه و سعادت آرزو نمود.

این پیام در شرایطی صادر شده که دولت آمریکا، محاصره نفتی ونزوئلا را تشدید کرده و چندین نفتکش حامل نفت خام این کشور را توقیف نموده است. روسیه به عنوان یکی از متحدان اصلی ونزوئلا، بار‌ها این اقدامات را محکوم کرده و حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود را از دولت مادورو اعلام داشته است.

روابط مسکو و کاراکاس در سال‌های اخیر به سطح شراکت استراتژیک ارتقا یافته و شامل همکاری در حوزه‌های انرژی، نظامی و تجارت است. کارشناسان معتقدند این پیام پوتین، سیگنالی قوی به واشنگتن برای عقب‌نشینی از فشار‌ها بر ونزوئلا است.