هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران

مقامات پیشین رژیم صهیونیستی ضمن هشدار نسبت به دیدگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای ادامه دادن به جنگ‌ها، اعلام کردند که هرگونه حمله جدیدی به ایران می‌تواند پیامد‌های فاجعه‌باری برای تل‌آویو داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۱۶
| |
71459 بازدید
|
۳
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «تأمر پاردو» رئیس سابق موساد و «نمرود نوویک» مشاور «شیمون پرز» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه عبری «جروزالم پست» نوشتند، سیاست «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به عنوان چهره تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری که بر استمرار درگیری‌ها مبتنی است، به منافع اسرائیل ضربه زده و تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه را تضعیف می‌کند.

آنها در ادامه نیز تاکید کردند: نتانیاهو از درگیری‌های دائمی به عنوان مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر یاد کرده و درباره دستاورد‌های نظامی و تاکتیکی را بزرگنمایی کرده و آنها را دستاورد‌های راهبردی توصیف می‌کند.

این مقامات سابق همچنین هشدار دادند: این سیاست تل‌آویو که گزینه نظامی را در اولویت قرار می‌دهد، شرایط را در جبهه‌های مختلف رو به وخامت می‌برد.

در ادامه این مقاله نیز آمده است، انتقاد‌های آمریکا از عملکرد نتانیاهو بدون اعمال فشاری واقعی، کافی نیستند و دیدار آتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با نتانیاهو می‌تواند فرصتی برای اصلاح مسیر باشد.

نتانیاهو روز دوشنبه و پس از هیاهوی رسانه‌ای درباره ارائه گزینه‌های نظامی به ترامپ در جریان سفر به واشنگتن، گفته بود: «ما آمادگی‌های لازم را داریم و می‌خواهم این مسئله را برای تهران روشن کنم که هرگونه اقدامی، پاسخ شدید اسرائیل را در پی خواهد داشت.»

او همچنین روز چهارشنبه و در اشاره به ایران ادعا کرد: «ما به دنبال تقابل نیستیم، اما چشمان ما در برابر هر تهدید احتمالی کاملا باز است. ما بر دستاورد‌های گذشته تکیه نمی‌کنیم. دشمنان ما به‌دنبال تجدید قوا هستند.»

در روزنامه عبری «هاآرتص» نیز «اسحاق بریک» ژنرال سابق رژیم صهیونیستی هشدار داد، هرگونه حمله جدیدی به ایران منجر به نتایج فاجعه باری برای اسرائیل خواهد شد.

بریک گفت: تهران پس از حمله‌ای که اسرائیل در ژوئن گذشته به این کشور داشت، به سرعت بهبود یافته است.

او مدعی است که «ایران با کمک چین به هزاران موشک بالستیک جدید دست یافت و پیش‌بینی می‌شود تولید سالانه این موشک‌ها به ۳۰۰۰ عدد در سال برسد.»

این ژنرال سابق ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نیز دوباره هشدار داد که اسرائیل هرگز نمی‌تواند در یک درگیری بلند مدت مقاومت کند و تنها راهی که پیش رویش وجود دارد، امضای یک توافق نظامی با آمریکا برای ایجاد تعادل در بازدارندگی استراتژیک است.

سردار «احمد وحیدی» جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، اما در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره یمن تصریح کرد که قدرت نظامی ایران و روند تولید و بومی‌سازی تسلیحات دفاعی هیچ‌گاه و حتی برای یک لحظه متوقف نشده است.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، تأکید کرد: ایران پس از جنگ دوازده‌روزه نه‌تنها ضعیف نشده، بلکه قدرتمندتر از گذشته ظاهر شده و با چشمانی باز و هوشیار، تحرکات دشمنان را با دقت کامل رصد می‌کند.

سردار وحیدی تهدید‌های رژیم صهیونیستی علیه ایران را «تکراری و بی‌ارزش» توصیف کرد و گفت: این تهدید‌ها هدفی جز سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و ناتوانی دشمن در تحقق اهدافش ندارد.

