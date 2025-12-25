میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز

یک مقام مسئول گفت: براساس بخشنامه‌های ابلاغی، استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی در فضای باز برای تمامی مشترکان کسب‌وکار، خدماتی، تجاری، آموزشی، اداری، تفریحی و ورزشی در دوره سرد سال ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۱۵
| |
1508 بازدید
ممنوعیت استفاده از وسایل گرمایشی در فضای باز

به گزارش تابناک به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هوشنگ صیدالی با اعلام اینکه از ابتدای اجرای طرح بازدید از واحد‌های تجاری و عمومی در فضای باز (یکم آذر) تاکنون، وضع مصرف هزاران واحد تجاری در کشور بررسی شده است، اظهار کرد: در جریان این بازدیدها، گاز ۷۶۱ واحد تجاری که با وجود اخطار‌های صادره همچنان از گرماتابش‌ها و میز آتش در فضای باز استفاده می‌کردند، قطع شده است.

وی با اشاره به کاهش دما و افزایش حساسیت شبکه گاز در فصل سرد سال افزود: اجرای طرح پایش مصرف گاز واحد‌های تجاری، کنترل دمای محیط و مقابله با استفاده غیرمجاز از وسایل گرمایشی در فضای باز با شدت بیشتری دنبال می‌شود و برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد.

قطع گاز ۹۵ واحد تجاری متخلف در روز دوم دی

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر انجام بازدید‌های ادواری از سوی تیم‌های کارشناسی تصریح کرد: هم‌اکنون پایش مصرف این واحد‌ها از طریق بازدید‌های میدانی انجام می‌شود و به محض مشاهده تخلف و استفاده از گرماتابش‌ها در فضای باز، جریان گاز واحد متخلف قطع می‌شود.

صیدالی با بیان اینکه تنها در روز دوم دی، گاز ۹۵ واحد تجاری متخلف قطع شد، درباره نحوه برخورد با متخلفان گفت: براساس بخشنامه‌های ابلاغی، استفاده از هرگونه وسیله گرمایشی در فضای باز برای تمام مشترکان کسب‌وکار، خدماتی، تجاری، آموزشی، اداری، تفریحی و ورزشی در دوره سرد سال ممنوع است. از جمله باغ‌رستوران‌ها، میدان‌های میوه و تره‌بار، تفرجگاه‌ها و استخر‌های غیرمسقف. شرکت‌های گاز استانی موظفند با شناسایی این موارد از طریق گروه‌های پایش، نسبت به برخورد قانونی اقدام کنند.

وی اظهار کرد: در صورت مشاهده تخلف، افزون بر قطع جریان گاز به‌مدت یک هفته، پرداخت صورت‌حساب با تعرفه بالاترین پلکان بخش خانگی، هزینه‌های قطع و وصل جریان گاز و اخذ تعهد مبنی بر عدم استفاده دوباره از این وسایل گرمایشی در دوره سرد سال در دستور کار قرار می‌گیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت ملی نفت وسایل گرمایشی گرماتابش واحد تجاری گاز
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاتل خاموش در کهگیلویه و بویراحمد جان ۶ نفر را گرفت
آغاز عرضۀ بنزین سوپر از امروز در تهران
تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به گازسوز+جزئیات
آلمان برای زمستان‌های بعد گاز رزرو می‌کند
موافقان و مخالفان دولتی ورود بانک ها به میادین نفتی
مرگ ۶ نفر در کردستان بر اثر گاز مونوکسیدکربن
افزایش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کردستان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005eeZ
tabnak.ir/005eeZ