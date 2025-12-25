وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با طرح ادعا‌هایی تازه درباره وضعیت نوار غزه، از تداوم اشغال این منطقه و ایجاد یک کمربند امنیتی داخلی سخن گفت؛ مواضعی که هم‌زمان با افزایش تنش‌ها، بار دیگر چشم‌انداز پایان درگیری‌ها را مبهم‌تر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از سما، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد، این رژیم «هرگز از اراضی نوار غزه خارج نخواهد شد».

وی تأکید کرد، یک «منطقه امنیتی» در داخل غزه ایجاد می‌شود تا به ادعای او، از شهرک‌های منطقه حاشیه نوار غزه محافظت شود.

کاتس با تکرار ادعا‌های نظامی، مدعی شد: ما در غزه پیروز شده‌ایم و اگر جنبش حماس طبق طرح دونالد ترامپ اقدام به خلع سلاح نکند، اسرائیل خود این کار را انجام خواهد داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هم‌زمان، انتقادات و نگرانی‌های گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به ادامه اشغال، تشدید بحران انسانی در غزه و نقض مکرر توافق‌های اعلام‌شده از سوی رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیشتر نیز اعلام کرده بود که تل‌آویو قصد شهرک سازی در نوار غزه را دارد و از این منطقه خارج نخواهد شد؛ اظهاراتی که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت.