فحاشی ترامپ در پیام تبریک کریسمس
ترامپ: کریسمس مبارک به همه، از جمله آشغالهای چپ رادیکالی که هر کاری ممکن است برای نابودی کشور ما انجام میدهند، اما به شدت شکست میخورند.
به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: کریسمس مبارک به همه، از جمله آشغالهای چپ رادیکالی که هر کاری ممکن است برای نابودی کشور ما انجام میدهند، اما به شدت شکست میخورند.
ما دوباره مورد احترام هستیم، شاید مثل هیچ وقت قبل. خدا آمریکا را حفظ کند!!!
