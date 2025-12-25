میلی صفحه خبر لوگو بالا
ابزار جدید شکنجه اسیران فلسطینی

دفتر رسانه‌ای اسیران فلسطینی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از سرما و سلول انفرادی برای شکنجه اسیران استفاده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۱۰
| |
1753 بازدید
ابزار جدید شکنجه اسیران فلسطینی

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ دفتر رسانه‌ای اسیران فلسطینی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که سکوت بین‌المللی در مورد رفتار با اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی، از خود جنایت خطرناک‌تر است.

این دفتر هشدار داد که این بی‌توجهی مداوم، چراغ سبزی به اشغالگران می‌دهد تا بدون هیچ گونه پاسخگویی، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را ادامه دهند.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد که ضرب‌وشتم، توهین و محدودیت‌های اجباری، همراه با تبدیل اتاق‌های زندانیان به سلول‌های خفه‌کننده، به یک سیاست مداوم و نظام‌مند در زندان‌ها تبدیل شده است؛ سرکوب دیگر یک رویداد استثنایی نیست، بلکه یک رویه روزانه با هدف درهم شکستن روانی و جسمی مردم فلسطین است.

در این بیانیه آمده است: اسیران همچنان با زمستان زندان‌ها رو‌به‌رو هستند، جایی که از پتو و لباس گرم محروم شده و در اتاق‌های مرطوب با پنجره‌هایی که به زور در دمای انجماد باز می‌شوند، نگهداری می‌شوند.

براساس بیانیه دفتر اسیران فلسطینی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی از سرما به‌عنوان یک شکنجه نظام‌مند علیه اسیران فلسطینی استفاده می‌کند، نسبت به پیامد‌های جدی ادامه این شرایط هشدار داد و اعلام کرد: سرما، گرسنگی و حبس انفرادی شرایط اضطراری یا استثنایی نیستند، بلکه اشکال نظام‌مند شکنجه‌ای هستند که علیه هزاران اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل اعمال می‌شود.

در این بیانیه آمده است که زندانیان امروز نه تنها با حبس، بلکه با زمستان سخت با بدن‌های ضعیف و استخوان‌های فرسوده از سرما نیز رو‌به‌رو هستند؛ رها کردن آنها در این شرایط نقض آشکار همه قوانین بشردوستانه و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

دفتر رسانه‌ای اسیران فلسطینی از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و فورا برای توقف این تخلفات اقدام کنند.

در عین حال، دفتر اطلاع‌رسانی اسیران فلسطینی از وخامت وضعیت جسمانی مومن الحلبی، خبرنگار اسیر فلسطینی، در زندان رامون خبر داد و اعلام کرد که ادامه بی‌توجهی پزشکی عامدانه، جان او را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند.

براساس اطلاعات منتشرشده، الحلبی که اهل نوار غزه است، پس از قطع دارو و نبود پیگیری درمانی، دچار لخته‌های خطرناک خون در پای چپ شده و این مسئله به تشدید درد و محدودیت جدی در حرکتش انجامیده است.

این گزارش همچنین به شرایط سخت و خفقان‌آور بازداشت اشاره می‌کند؛ ازجمله سوء تغذیه، کاهش زمان هواخوری، یورش‌های مکرر و سرکوب دوره‌ای در داخل زندان؛ به گفته این نهاد، این خبر‌نگار اسیر با سرمای شدید و کمبود حاد لباس‌های زمستانی نیز مواجه است و تنها ۲ پتو و یک ژاکت در اختیار دارد.

دفتر اطلاع‌رسانی اسیران فلسطینی تاکید کرد آنچه بر مومن الحلبی می‌گذرد، بخشی از سیاستی هدفمند علیه خبر‌نگاران و آزادی بیان است و مسئولیت کامل هرگونه پیامد جانی متوجه رژیم اشغالگر است.

این نهاد در پایان خواستار مداخله فوری نهاد‌های حقوق بشری و رسانه‌ای برای تامین درمان لازم و تضمین حقوق اولیه این خبر‌نگار اسیر شد.

