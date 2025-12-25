نجات ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از یخ زدگی در مرز تایباد
سخنگوی پلیس، از نجات جان ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از مرگ حتمی در اثر سرما و یخبندان توسط مرزبانی تایباد خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار سعید منتظرالمهدی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته، بیش از ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی که از مرزهای غیرمجاز در حال ورود به کشور و در معرض سرمازدگی و مرگ بودند، نجات دادند.
وی افزود: در جریان عملیات امداد و نجات؛ نیروهای مرزبانی فراجا با استفاده از تمامی امکانات موجود گرمایشی و انتقال اتباع به مکانهای امن از یخ زدگی و خطر مرگ حتمی ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی جلوگیری نموده، که این افراد پس از کاهش برودت هوا به کشور مبدأ بازگشتند.
سردار منتظرالمهدی گفت: مرزبانی فراجا پیش از این با هشدار به مسئولان مرزی کشور افغانستان خطر عبور غیرقانونی را گوشزد کرده بودند. همچنین به اتباع کشور همسایه توصیه میشود که برای ورود به ایران از فرایندهای مجاز صدور مجوز و مسیرهای قانونی اقدام کنند.
در یک شب سرد زمستان ۱۶۰۰ نفر ؟
احتمالا در شبهای دیگر امار بیشتر است
فقط در نقطه مرزی تایباد
احتمالا در شبهای دیگر امار بیشتر است
فقط در نقطه مرزی تایباد
حالا راه دیگری برای ورود جسته اند که در آن پول شرطی هم پرداخت نمیکنند و اینبار به عنوان نجات یافته وارد ایران میشوند
۱۶۰۰ نفر در یک شب ........ چرا به یک شرکت خصوصی امنیتی واگذار نمیکنیم مرز را اگر نظامیان در توانشان نیست
