نجات ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از یخ زدگی در مرز تایباد

سخنگوی پلیس، از نجات جان ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از مرگ حتمی در اثر سرما و یخبندان توسط مرزبانی تایباد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۰۷
| |
9297 بازدید
|
۸
نجات ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از یخ زدگی در مرز تایباد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سردار سعید منتظرالمهدی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته، بیش از ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی که از مرز‌های غیرمجاز در حال ورود به کشور و در معرض سرمازدگی و مرگ بودند، نجات دادند.

وی افزود: در جریان عملیات امداد و نجات؛ نیرو‌های مرزبانی فراجا با استفاده از تمامی امکانات موجود گرمایشی و انتقال اتباع به مکان‌های امن از یخ زدگی و خطر مرگ حتمی ۱۶۰۰ تبعه افغانستانی جلوگیری نموده، که این افراد پس از کاهش برودت هوا به کشور مبدأ بازگشتند.

سردار منتظرالمهدی گفت: مرزبانی فراجا پیش از این با هشدار به مسئولان مرزی کشور افغانستان خطر عبور غیرقانونی را گوشزد کرده بودند. همچنین به اتباع کشور همسایه توصیه می‌شود که برای ورود به ایران از فرایند‌های مجاز صدور مجوز و مسیر‌های قانونی اقدام کنند.

یخ زدگی اتباع افغانستانی تایباد برودت هوا مرزبانی فراجا
ناشناس
|
Romania
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
11
37
پاسخ
بد نبود فرش قرمز هم براشون پهن‌میکردید
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
4
27
پاسخ
نجات میدادید به کشورشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
25
پاسخ
به شما چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ بریزید تو افیستان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
6
42
پاسخ
در یک شب سرد زمستان ۱۶۰۰ نفر ؟
احتمالا در شبهای دیگر امار بیشتر است
فقط در نقطه مرزی تایباد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
7
15
پاسخ
لطفا به پروزه های عمرانی افعانستان کمک کنید
هما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
7
29
پاسخ
حالا راه دیگری برای ورود جسته اند که در آن پول شرطی هم پرداخت نمی‌کنند و اینبار به عنوان نجات یافته وارد ایران می‌شوند
ناشناس
|
Czechia
|
۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
6
33
پاسخ
۱۶۰۰ نفر در یک شب ........ چرا به یک شرکت خصوصی امنیتی واگذار نمی‌کنیم مرز را اگر نظامیان در توانشان نیست
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
41
پاسخ
نه یه نفر نه دو نفر، 1600 نفر یه پادگانه برای خودش!!
