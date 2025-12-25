میلی صفحه خبر لوگو بالا
استانبول فقط یک قدم تا حملات تروریستی داعش

ترکیه اعلام کرد که توطئه‌های تروریستی داعش برای خرابکاری در جشن کریسمس را خنثی و ۱۱۵ نفر را در رابطه با آن دستگیر کرده است.
استانبول فقط یک قدم تا حملات تروریستی داعش

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مقامات ترکیه ۱۱۵ مظنون را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به شهروندان غیرمسلمان در این کشور در طول جشن کریسمس و سال نو میلادی دستگیر کرده‌اند.

بنابر گزارش راشاتودی، دفتر دادستانی استانبول نیز ۱۳۷ حکم بازداشت برای هدف قرار دادن تروریست‌های داعش صادر کرده بود.

استانبول حملات تروریستی داعش کریسمس دستگیر مقامات ترکیه
علی اصغرشجاع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
7
15
پاسخ
دست اموز ای خودش حالا داره بر میگرده به خودشون
آ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
17
پاسخ
همشون رو باید کشت .از افغانستان باید شروع کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
20
پاسخ
مرگ بر داعش و طالبان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
مثل چاه مکن بهر کسی و نقش ترکیه در به قدرت رسیدن جولانی در سوریه رو همه میدانند.
