استانبول فقط یک قدم تا حملات تروریستی داعش
ترکیه اعلام کرد که توطئههای تروریستی داعش برای خرابکاری در جشن کریسمس را خنثی و ۱۱۵ نفر را در رابطه با آن دستگیر کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مقامات ترکیه ۱۱۵ مظنون را به اتهام برنامهریزی برای حمله به شهروندان غیرمسلمان در این کشور در طول جشن کریسمس و سال نو میلادی دستگیر کردهاند.
بنابر گزارش راشاتودی، دفتر دادستانی استانبول نیز ۱۳۷ حکم بازداشت برای هدف قرار دادن تروریستهای داعش صادر کرده بود.
