کشف محموله ۵۷ کیلویی تریاک در کاشان
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از یک دستگاه تریلی در شهرستان کاشان محموله ۸۷ کیلویی تریاک کشف و ۲ متهم نیز دستگیر شدند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کاشان با اشراف خوب اطلاعاتی خود از جابهجایی محمولهای سنگین از مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند. وی افزود: دراینرابطه مأموران پلیس با بررسیهای دقیق و انجام اقدامات تخصصی و میدانی در نهایت تریلی حامل مواد افیونی را در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند. بساطی با اشاره به کشف ۸۷ کیلو تریاک در این عملیات خاطرنشان کرد: ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی تحویل شدند.
