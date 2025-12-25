کشف محموله ۵۷ کیلویی تریاک در کاشان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهرستان کاشان با اشراف خوب اطلاعاتی خود از جابه‌جایی محموله‌ای سنگین از مواد مخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند. وی افزود: دراین‌رابطه مأموران پلیس با بررسی‌های دقیق و انجام اقدامات تخصصی و میدانی در نهایت تریلی حامل مواد افیونی را در یکی از محور‌های مواصلاتی شهرستان شناسایی و نسبت به توقیف آن اقدام کردند. بساطی با اشاره به کشف ۸۷ کیلو تریاک در این عملیات خاطرنشان کرد: ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضایی تحویل شدند.