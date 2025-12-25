انتقاد تند یک فعال سیاسی از بیسوادی نمایندگانمجلس
یک فعال سیاسی به انتقاد تند از عملکرد و رویکرد نمایندگان مجلس دوازدهم پرداخته است.
به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
به مطالبی که این روزها نمایندگان بیسواد و بداخلاق مجلس دوازدهم در باره موضوعات مختلف میگویند توجه کردهاید؟
دنیای سیاست از این مبتذلتر ممکن است؟
نمایندگان مجلس انگار نه در لیگبرتر و حتی دسته۳بلکه در زمینخاکی با توپ پلاستیکی پاره، فوتبال بازی میکنند
همینقدر تباه، همینقدر مفتضح
حد اقل بگین مطالب نمایندگان چی بوده که از نظر شما مفتضحه.
فکر میکنید ‘مطلبی که نوشتین خیلی جالبه.
نه دلیلی برا حرفتون میگین ،، نه اشاره ای به حرف نمایندگان.
فقط سوال میکنین. انگار مردم مسيولند.
حرف خودت هم یه جورایی مفتضحه.
وقتی اعتبارنامه نمایندگان مجلس توجه ای از مدارک پولی نمی کنند همین نتیجه کار
اگه آدمای با سواد و تحصیل کرده و سیر در مجلس بودند اوضاع اینجوری نبود
نه که خودش خیلی سواد داره
دائم در خال پمپاژ نت امیدی در جامعه ، و اختلاف افکنی بین جریانهای سیاسی هست
اگر بی سواد مفتضح نبودند که هنگام رأی گیری وزرا و دادن رای اعتماد جو گیر وفاق . نفاق پزشکیان قرار نمیگرفتند. که حالا طرح استیضاح آنها توسط رییس مجلس بایکوت و کاسه چه کنم چه کنم بدست بگیرند.و نه راه پس دارند نه راه پیش..و تورم . گرانی که نتیجه همان رای گیری کیلویی.
