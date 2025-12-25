میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس

یک فعال سیاسی به انتقاد تند از عملکرد و رویکرد نمایندگان مجلس دوازدهم پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۸۷
| |
23352 بازدید
|
۷۸

انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس

به گزارش تابناک؛ محمد مهاجری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

به مطالبی که این روز‌ها نمایندگان بی‌سواد و بداخلاق مجلس دوازدهم در باره موضوعات مختلف می‌گویند توجه کرده‌اید؟

دنیای سیاست از این مبتذل‌تر ممکن است؟

نمایندگان مجلس انگار نه در لیگ‌برتر و حتی دسته۳بلکه در زمین‌خاکی با توپ پلاستیکی پاره، فوتبال بازی می‌کنند

همین‌قدر تباه، همین‌قدر ‎مفتضح

انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۰
در انتظار بررسی: ۳۳
انتشار یافته: ۷۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
22
9
پاسخ
حد اقل بگین مطالب نمایندگان چی بوده که از نظر شما مفتضحه.
فکر میکنید ‘مطلبی که نوشتین خیلی جالبه.
نه دلیلی برا حرفتون میگین ،، نه اشاره ای به حرف نمایندگان.
فقط سوال میکنین. انگار مردم مسيولند.
حرف خودت هم یه جورایی مفتضحه.
dayani
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
14
پاسخ
از کوزه همان برود تراود که در اوست . یا در او میریزند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
14
پاسخ
عصاره فضائل عالمند ، نمونه ندارند اصلا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
4
پاسخ
توپارو تو چاهایی میندازند که کسی نتونه در بیاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
6
پاسخ
وقتی اعتبارنامه نمایندگان مجلس توجه ای از مدارک پولی نمی کنند همین نتیجه کار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
21
پاسخ
مجلس نیست کلاس اکابره. (نهضت سواد اموزی)
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
17
پاسخ
اگه آدمای با سواد و تحصیل کرده و سیر در مجلس بودند اوضاع اینجوری نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
12
9
پاسخ
نه که خودش خیلی سواد داره
دائم در خال پمپاژ نت امیدی در جامعه ، و اختلاف افکنی بین جریانهای سیاسی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
10
پاسخ
خوبه اون وقت شما ازدولت احتمالا انتقادی یا پیشنهادی نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
9
پاسخ
اگر بی سواد مفتضح نبودند که هنگام رأی گیری وزرا و دادن رای اعتماد جو گیر وفاق . نفاق پزشکیان قرار نمی‌گرفتند. که حالا طرح استیضاح آنها توسط رییس مجلس بایکوت و کاسه چه کنم چه کنم بدست بگیرند.و نه راه پس دارند نه راه پیش..و تورم . گرانی که نتیجه همان رای گیری کیلویی.
