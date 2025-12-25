به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سازمان امنیت داخلی رژیم اشغالگر (شاباک) امروز پنجشنبه مدعی شد که یک شهرک‌نشین از «ریشون لتسیون» در مرکز فلسطین اشغالی را پس از انجام مأموریت‌هایی به دستور عناصر ایرانی بازداشت کرده است.

بنا بر این ادعا، از جمله این مأموریت‌ها، تصویربرداری از منزل نخست‌وزیر پیشین رژیم اشغالگر، «نفتالی بنت»، بوده است.

رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر بار‌ها از نفوذ و جاسوسی علیه مقامات خود پرده برداشته است.

گروه سایبری «حنظله» نیز اخیراً اعلام کرده بود که تلفن همراه بنت را هک کرده و حجم گسترده‌ای از اطلاعات محرمانه او را افشا کرد. رخدادی که نشان می‌دهد دیوار امنیتی رژیم ترک برداشته و حتی سران سابق آن از ضربات اطلاعاتی و سایبری در امان نیستند.

حدود یک هفته پیش گروه هکری «حنظله» با نفوذ به تلفن همراه بنت، فهرست مخاطبان او را منتشر کرد که نام رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آن دیده می‌شد.

این اقدام بار دیگر بحث‌ها درباره عملکرد و بی‌طرفی آژانس را زنده کرد؛ موضوعی که تهران بار‌ها نسبت به آن هشدار داده و تأکید کرده گزارش‌های آژانس تحت تأثیر فشار‌های سیاسی و اطلاعات سرویس‌های خارجی تنظیم می‌شود.

ایران همچنین از استاندارد دوگانه آژانس در قبال تأسیسات هسته‌ای اسرائیل انتقاد کرده و یادآور شده که زرادخانه‌های هسته‌ای این رژیم خارج از نظارت NPT قرار دارد.