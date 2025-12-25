اعتراض صهیونیستهای متهم به جاسوسی برای ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دهها شهرکنشین صهیونیست که به اتهام جاسوسی برای ایران توسط رژیم صهیونیستی بازداشت شده، از شرایط خود در زندان این رژیم شکایت دارند.
به گزارش مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، این متهمان به جاسوسی در بخش جداگانهای در زندان «دامون» واقع در ارتفاعات «الکرمل» حبس بوده و از ارتباط با سایر زندانیها و یا ملاقات با وکلای خود در زندان منع شده و همچنین آنها اجازه ندارند با خانوادههایشان تماسهای تلفنی و یا ملاقات داشته باشند.
این رسانه عبری در گزارش خود تعداد دقیق این زندانیهای امنیتی را اعلام نکرده و تنها گزارش داد که گفته میشود آنها دهها نفر هستند.
این رسانه رژیم صهیونیستی در ادامه اعلام کرد که بیش از ۷۰ شکایت از سوی این زندانیها در اعتراض به شرایط بازداشتشان در زندان دامون به دادگاهها ارائه شده و قرار است هفته آینده دادگاه رژیم صهیونیستی ۹ شکایتی را که تنها یک زندانی به دادگاه ارائه کرده، بررسی کند.
در مقابل مدیریت زندانهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در حال بررسی این درخواستهاست، اما مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در اکثر موارد، دادگاهها اعتراضات این زندانیها را رد میکنند چرا که آنها زندانیهای امنیتی با تمامی شرایط مربوطه طبقهبندی شده و با آنها همانند اسرای فلسطینی برخورد میشود.
در طول ۲ سال گذشته مقامات رژیم صهیونیستی گهگاه از بازداشت دهها نفر از ساکنان اراضی اشغالی به اتهام جاسوسی برای ایران خبر دادند.
بیشتر این زندانیها بر اساس اتهاماتی، چون زیر نظر گرفتن مسوولان سابق و فعلی رژیم صهیونیستی، عکسبرداری از پایگاههای نظامی، امنیتی و راهبردی و نیز شعارنویسی روی دیوارها در مقابل دریافت وجوهی از طریق ارز دیجیتال تحت محاکمه هستند.
رژیم صهیونیستی در ژوئن گذشته با حمایت آمریکا حملاتی را علیه ایران آغاز کرد، در مقابل تهران به این حملات به شدت پاسخ داد و پس از ۱۲ روز از این جنگ نیز آتشبس اعلام شد.