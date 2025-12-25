قیمت طلا و سکه در ۴ دی ماه
امروز پنج شنبه ۴ دی ماه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.
همچنین نرخ هر قطعه سکه تمام طرح امامی ۱۵۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم ۱۴۵ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۸۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۴۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲۰ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است.
