به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ TV۴news اعلام کرد: براساس اعلام دادستان سوئدی، ۲ برادر ایرانی تبار به ظن جاسوسی صنعتی برای ایران در این کشور بازداشت شدند.

تحقیقات درباره پرونده جاسوسی این ۲ برادر از یک شرکت صنعتی سوئد، با همکاری سرویس امنیتی (سپو) از مدتی پیش و به‌صورت محرمانه در حال انجام است.

برادر بزرگ‌تر از ماه ژانویه به اتهام جاسوسی صنعتی در سطح بالا تحت پیگرد قرار دارد و برادر دیگر مظنون به سرقت مرتبط با همین پرونده است.