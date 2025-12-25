دستگیری ۲ ایرانیتبار در سوئد به جرم جاسوسی
یک شبکه سوئدی اعلام کرد که ۲ برادر ایرانی تبار به ظن جاسوسی صنعتی برای ایران در این کشور بازداشت شدند.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ TV۴news اعلام کرد: براساس اعلام دادستان سوئدی، ۲ برادر ایرانی تبار به ظن جاسوسی صنعتی برای ایران در این کشور بازداشت شدند.
تحقیقات درباره پرونده جاسوسی این ۲ برادر از یک شرکت صنعتی سوئد، با همکاری سرویس امنیتی (سپو) از مدتی پیش و بهصورت محرمانه در حال انجام است.
برادر بزرگتر از ماه ژانویه به اتهام جاسوسی صنعتی در سطح بالا تحت پیگرد قرار دارد و برادر دیگر مظنون به سرقت مرتبط با همین پرونده است.
