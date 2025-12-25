میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سایه جنگ بر دیدار نتانیاهو و ترامپ

در دیدار مورد انتظار بنیامین نتانیاهو، با دونالد ترامپ، نتانیاهو قرار است گزینه‌هایی را برای جلوگیری از بازسازی برنامه موشکی ایران به ترامپ ارائه کند.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۷۷
| |
18147 بازدید
|
۱
سایه جنگ بر دیدار نتانیاهو و ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری، اثبات اینکه ایران بار دیگر در حال ازسرگیری تولید موشک‌های بالستیک است، در صدر دستور کار نتانیاهو برای نشست برنامه‌ریزی‌شده ۲۹ دسامبر در فلوریدا با ترامپ قرار دارد.

یک منبع دیپلماتیک ارشد اسرائیلی به شرط ناشناس ماندن به «المانیتور» گفت: «از نظر ترامپ، پرونده ایران بسته شده است. اما از نظر ما و همچنین با توجه به تحولات میدانی، این پرونده کاملاً باز است.» این منبع افزود: «یکی از مهم‌ترین وظایف نخست‌وزیر در دیدار پیش‌رو با ترامپ ـ اگر این دیدار انجام شود ـ این خواهد بود که نشان دهد ایران تا چه حد در حال فعالیت است.»

نگرانی اسرائیل از رزمایش‌های ایران

تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ به‌دنبال مجموعه‌ای از رزمایش‌ها و مانور‌های موشک‌های بالستیک که گفته می‌شود توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده‌اند. مقامات اسرائیلی می‌گویند از تعداد بالای آزمایش‌ها و تلاش شتاب‌زده ایران برای احیای زرادخانه موشکی و سامانه‌های پدافند هوایی خود به‌شدت نگران هستند.

وب‌سایت آکسیوس گزارش داد که رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال ایال زمیر، در تماس تلفنی با فرمانده سنتکام، دریاسالار بردلی کوپر، ابراز نگرانی کرده که ایران ممکن است از یک رزمایش نظامی به‌عنوان پوششی برای حمله به اسرائیل استفاده کند.

نتانیاهو نیز در آغاز نشست سه‌جانبه با نخست‌وزیر یونان و رئیس‌جمهور قبرس تأیید کرد که ایران در حال انجام رزمایش‌های موشکی است و گفت: «ما این تحولات را زیر نظر داریم و تمام آمادگی‌های لازم را انجام می‌دهیم. هرگونه اقدام علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید مواجه خواهد شد.»

رسانه دولتی فارس نیز از انجام دومین رزمایش موشکی ایران در همین ماه خبر داد و ویدیو‌هایی منتشر کرد که ظاهراً پرتاب موشک از تهران، اصفهان و مشهد را نشان می‌داد. با این حال، ساعاتی بعد، رسانه‌های دولتی ایران به نقل از منابع آگاه این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مدعی شدند تصاویر مربوط به «هواپیما‌های ارتفاع بالا» بوده است. آکسیوس نوشت که اطلاعات آمریکا نشانه‌ای از حمله قریب‌الوقوع ایران به اسرائیل شناسایی نکرده است.

گزینه‌های حمله و تردید‌ها

انتظار می‌رود نتانیاهو در دیدار با ترامپ اطلاعاتی ارائه دهد که نشان می‌دهد ایران در پی جبران ذخایر موشکی است که در حملات اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از دست داده است. بر اساس گزارش آکسیوس، ایران اکنون حدود ۱۵۰۰ موشک و ۲۰۰ پرتابگر دارد؛ یعنی تقریباً نیمی از ظرفیت گذشته خود.

منابع امنیتی اسرائیل می‌گویند ایران هم‌زمان در تلاش برای بازسازی توان حزب‌الله در لبنان و حماس در غزه است و همچنین می‌کوشد سایت‌های هسته‌ای خود را در برابر حملات احتمالی آینده اسرائیل یا آمریکا تقویت کرده و سامانه‌های پدافند هوایی آسیب‌دیده را ترمیم کند.

نتانیاهو همچنین قرار است گزینه‌های حمله جدید به ایران را ـ توسط اسرائیل، آمریکا یا هر دو ـ به ترامپ ارائه دهد. یک منبع امنیتی ارشد اسرائیلی گفت حتی اگر ترامپ با این گزینه‌ها موافقت کند، اجرای آن احتمالاً بر عهده اسرائیل خواهد بود، هرچند گزینه حمله مشترک همچنان باز می‌ماند.

نگرانی از درگیری پیش‌دستانه

در این مرحله، افزایش لفاظی‌ها و تهدید‌ها نگرانی‌هایی درباره حملات پیش‌دستانه از سوی یکی یا هر دو کشور ایجاد کرده است. یک دیپلمات ارشد خاورمیانه‌ای گفت: «ایرانی‌ها دلیلی برای رفتن به جنگ در حال حاضر ندارند. آنها هنوز به توازن راهبردی نرسیده‌اند. نتانیاهو هم دلیلی ندارد پیش از پایان مسیر دیپلماتیک برای توافق هسته‌ای جدید، جنگ را از سر بگیرد.»

اسرائیل همچنین تحولات اقتصادی ایران، از جمله کمبود آب و برق و نارضایتی‌های اجتماعی را به‌دقت دنبال می‌کند. به گفته یک منبع امنیتی اسرائیلی، ممکن است ایران به این نتیجه برسد که تنها یک جنگ تازه می‌تواند نارضایتی عمومی را مهار کند و مردم را متحد سازد!

آیا نتانیاهو می‌تواند فوریت موضوع را به ترامپ بقبولاند؟

المانیتور دریافته است که پیش از حملات برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران در خرداد، ترامپ به اسرائیل هشدار داده بود که اگر حملات شکست بخورد، نتانیاهو را کنار خواهد گذاشت. ترامپ به‌طور سنتی با «برندگان» همراه می‌شود و از «بازندگان» فاصله می‌گیرد.

در نهایت، تصمیمات اسرائیل به سرعت بازسازی توان موشکی ایران و میزان سرمایه‌گذاری تهران برای احیای نیرو‌های مقاومت بستگی خواهد داشت. هم‌زمان، مقامات اسرائیلی اذعان دارند که جنگی تمام‌عیار با ایران فعلاً محتمل نیست و ایران نیز با تکذیب آزمایش‌های موشکی، نشانه‌هایی از صحت این موضوع را بروز داده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل رزمایش ایران موشک بالستیک ذخایر موشکی ترام
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع درگیری در جلسه محاکمه نتانیاهو
تصاویر فرمانده افغان که ادعا شده در ایران ترور شده
مقام امنیتی تل‌آویو استعفا کرد
آشنا: ‏ایران می‌تواند «دکترین جوجه‌تیغی» را برگزیند
مذاکره با دشمنی که کشتار می‌کند، چه ارزشی دارد؟
نتانیاهو: هر لحظه تهدید جدید ازسوی ایران ایجاد می‌شود
اشکودا اکتاویا؛ خودرویی شبیه ظرف‌های «ساخت چک»؛ نه پرزرق‌وبرق، اما ماندگار
سرکرده تجزیه طلبان خوزستان در تلویزیون اسرائیل
پرواز هم‌زمان ۱۲ بمب‌افکن B-۲
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
26
22
پاسخ
سگ هار آمریکا در باتلاق نیروهای مقاومت فرو رفته است :::ونابودی خود را نزدیک کرده است :::::
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005edx
tabnak.ir/005edx