سایه جنگ بر دیدار نتانیاهو و ترامپ

در دیدار مورد انتظار بنیامین نتانیاهو، با دونالد ترامپ، نتانیاهو قرار است گزینه‌هایی را برای جلوگیری از بازسازی برنامه موشکی ایران به ترامپ ارائه کند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری، اثبات اینکه ایران بار دیگر در حال ازسرگیری تولید موشک‌های بالستیک است، در صدر دستور کار نتانیاهو برای نشست برنامه‌ریزی‌شده ۲۹ دسامبر در فلوریدا با ترامپ قرار دارد.

یک منبع دیپلماتیک ارشد اسرائیلی به شرط ناشناس ماندن به «المانیتور» گفت: «از نظر ترامپ، پرونده ایران بسته شده است. اما از نظر ما و همچنین با توجه به تحولات میدانی، این پرونده کاملاً باز است.» این منبع افزود: «یکی از مهم‌ترین وظایف نخست‌وزیر در دیدار پیش‌رو با ترامپ ـ اگر این دیدار انجام شود ـ این خواهد بود که نشان دهد ایران تا چه حد در حال فعالیت است.»

نگرانی اسرائیل از رزمایش‌های ایران

تنش‌ها میان ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ به‌دنبال مجموعه‌ای از رزمایش‌ها و مانور‌های موشک‌های بالستیک که گفته می‌شود توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده‌اند. مقامات اسرائیلی می‌گویند از تعداد بالای آزمایش‌ها و تلاش شتاب‌زده ایران برای احیای زرادخانه موشکی و سامانه‌های پدافند هوایی خود به‌شدت نگران هستند.

وب‌سایت آکسیوس گزارش داد که رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ژنرال ایال زمیر، در تماس تلفنی با فرمانده سنتکام، دریاسالار بردلی کوپر، ابراز نگرانی کرده که ایران ممکن است از یک رزمایش نظامی به‌عنوان پوششی برای حمله به اسرائیل استفاده کند.

نتانیاهو نیز در آغاز نشست سه‌جانبه با نخست‌وزیر یونان و رئیس‌جمهور قبرس تأیید کرد که ایران در حال انجام رزمایش‌های موشکی است و گفت: «ما این تحولات را زیر نظر داریم و تمام آمادگی‌های لازم را انجام می‌دهیم. هرگونه اقدام علیه اسرائیل با پاسخی بسیار شدید مواجه خواهد شد.»

رسانه دولتی فارس نیز از انجام دومین رزمایش موشکی ایران در همین ماه خبر داد و ویدیو‌هایی منتشر کرد که ظاهراً پرتاب موشک از تهران، اصفهان و مشهد را نشان می‌داد. با این حال، ساعاتی بعد، رسانه‌های دولتی ایران به نقل از منابع آگاه این گزارش‌ها را تکذیب کرده و مدعی شدند تصاویر مربوط به «هواپیما‌های ارتفاع بالا» بوده است. آکسیوس نوشت که اطلاعات آمریکا نشانه‌ای از حمله قریب‌الوقوع ایران به اسرائیل شناسایی نکرده است.

گزینه‌های حمله و تردید‌ها

انتظار می‌رود نتانیاهو در دیدار با ترامپ اطلاعاتی ارائه دهد که نشان می‌دهد ایران در پی جبران ذخایر موشکی است که در حملات اسرائیل در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از دست داده است. بر اساس گزارش آکسیوس، ایران اکنون حدود ۱۵۰۰ موشک و ۲۰۰ پرتابگر دارد؛ یعنی تقریباً نیمی از ظرفیت گذشته خود.

منابع امنیتی اسرائیل می‌گویند ایران هم‌زمان در تلاش برای بازسازی توان حزب‌الله در لبنان و حماس در غزه است و همچنین می‌کوشد سایت‌های هسته‌ای خود را در برابر حملات احتمالی آینده اسرائیل یا آمریکا تقویت کرده و سامانه‌های پدافند هوایی آسیب‌دیده را ترمیم کند.

نتانیاهو همچنین قرار است گزینه‌های حمله جدید به ایران را ـ توسط اسرائیل، آمریکا یا هر دو ـ به ترامپ ارائه دهد. یک منبع امنیتی ارشد اسرائیلی گفت حتی اگر ترامپ با این گزینه‌ها موافقت کند، اجرای آن احتمالاً بر عهده اسرائیل خواهد بود، هرچند گزینه حمله مشترک همچنان باز می‌ماند.

نگرانی از درگیری پیش‌دستانه

در این مرحله، افزایش لفاظی‌ها و تهدید‌ها نگرانی‌هایی درباره حملات پیش‌دستانه از سوی یکی یا هر دو کشور ایجاد کرده است. یک دیپلمات ارشد خاورمیانه‌ای گفت: «ایرانی‌ها دلیلی برای رفتن به جنگ در حال حاضر ندارند. آنها هنوز به توازن راهبردی نرسیده‌اند. نتانیاهو هم دلیلی ندارد پیش از پایان مسیر دیپلماتیک برای توافق هسته‌ای جدید، جنگ را از سر بگیرد.»

اسرائیل همچنین تحولات اقتصادی ایران، از جمله کمبود آب و برق و نارضایتی‌های اجتماعی را به‌دقت دنبال می‌کند. به گفته یک منبع امنیتی اسرائیلی، ممکن است ایران به این نتیجه برسد که تنها یک جنگ تازه می‌تواند نارضایتی عمومی را مهار کند و مردم را متحد سازد!

آیا نتانیاهو می‌تواند فوریت موضوع را به ترامپ بقبولاند؟

المانیتور دریافته است که پیش از حملات برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران در خرداد، ترامپ به اسرائیل هشدار داده بود که اگر حملات شکست بخورد، نتانیاهو را کنار خواهد گذاشت. ترامپ به‌طور سنتی با «برندگان» همراه می‌شود و از «بازندگان» فاصله می‌گیرد.

در نهایت، تصمیمات اسرائیل به سرعت بازسازی توان موشکی ایران و میزان سرمایه‌گذاری تهران برای احیای نیرو‌های مقاومت بستگی خواهد داشت. هم‌زمان، مقامات اسرائیلی اذعان دارند که جنگی تمام‌عیار با ایران فعلاً محتمل نیست و ایران نیز با تکذیب آزمایش‌های موشکی، نشانه‌هایی از صحت این موضوع را بروز داده است.