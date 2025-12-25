سیگنال جدایی رامین رضاییان
رامین رضاییان، مدافع استقلال که پیش از بازی برابر المحرق توسط ساپینتو از این تیم کنار گذاشته شد، نام استقلال را از پروفایل اینستاگرام خود حذف کرد.
به نظر میرسد زمان حضور رضاییان در استقلال به پایان رسیده و او در زمستان از این تیم جدا خواهد شد.
گفته میشود رضاییان از تیم سپاهان پیشنهاد دارد و احتمالا دوباره لباس زردپوشان اصفهانی را برتن خواهد کرد.
