پوستر جدید پرسپولیس طعنه به شجاع خلیلزاده
باشگاه پرسپولیس برای بازی برابر مس رفسنجان پوستر معناداری را به نمایش گذاشت.
به گزارش تابناک؛ تیم پرسپولیس جمعه از هفته پانزدهم لیگ برتر در رفسنجان به مصاف مس میرود.
باشگاه پرسپولیس به رسم معمولی که در بین همه تیمهای لیگ انجام میشود پوستری را برای این بازی طراحی کرده است.
پرسپولیسی از شادی گل محمد امین کاظمیان که با واکنش جنجالی شجاع خلیلزاده، مدافع تراکتور در ضربات پنالتی همراه شد، برای پوستر این بازی استفاده کردهاند.
در این پوستر محمد امین کاظمیان به همراه حسین ابرقویی شادی پس از گل کاظمیان را به نمایش گذاشتهاند.
به نظر میرسد پرسپولیسیها با این تصویر کنایه معناداری به کاپیتان تراکتور زدهاند.
کنایه وقتی معنا پیدا می کنه که بازی رو برده باشند نه این که حذف بشی و پوستر کنایه بزاری.
الآن حذف شدند. کنایش چیه؟ یعنی ما یک شانزدهم موندیم و دورشدنتونو میبینیم؟
