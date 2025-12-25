میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پوستر جدید پرسپولیس طعنه به شجاع خلیل‌زاده

باشگاه پرسپولیس برای بازی برابر مس رفسنجان پوستر معناداری را به نمایش گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۷۲
| |
2726 بازدید
|
۳
پوستر جدید پرسپولیس طعنه به شجاع خلیل‌زاده

به گزارش تابناک؛ تیم پرسپولیس جمعه از هفته پانزدهم لیگ برتر در رفسنجان به مصاف مس می‌رود.

باشگاه پرسپولیس به رسم معمولی که در بین همه تیم‌های لیگ انجام می‌شود پوستری را برای این بازی طراحی کرده است.

پرسپولیسی از شادی گل محمد امین کاظمیان که با واکنش جنجالی شجاع خلیل‌زاده، مدافع تراکتور در ضربات پنالتی همراه شد، برای پوستر این بازی استفاده کرده‌اند.

در این پوستر محمد امین کاظمیان به همراه حسین ابرقویی شادی پس از گل کاظمیان را به نمایش گذاشته‌اند.

به نظر می‌رسد پرسپولیسی‌ها با این تصویر کنایه معناداری به کاپیتان تراکتور زده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوستر پرسپولیس طعنه شجاع خلیل زاده مس محمدامین کاظمیان تراکتور تابناک ورزشی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مس رفسنجان صفر - پرسپولیس یک؛ ادامه برد‌های اقتصادی اوسمار
پخش شدن سَم مدیریت درویش در پرسپولیس؛ رعایت پوشالی سقف بودجه و پوچ بودن بزرگ‌ترین خرید تاریخ!
تعطیلات کریسمسی ستارگان فوتبال
کنایه تصویری گل‌گهر به استقلال
بودجه ورزش در سال ۱۴۰۵؛ محدود شدن اعزام‌ها با جهش دلار و بن‌بست مالی!
ادامه تبعات شکست پرسپولیس مقابل تراکتور؛ ضرر میلیاردی اوسمار ویرا
دلیل منتفی شدن میزبانی استقلال در ورزشگاه امام رضا؛ «همون همیشگی»
رای بی‌سابقه کمیته انضباطی علیه تراکتور
پوستر AFC برای بازی امشب استقلال با المحرق
پاکدامن رئیس شد، ناهید به نفع وزیری کنار کشید
تنها راه نجات استقلال برای باز شدن پنجره نقل و انتقالات/ CAS منتظر استدلال‌های جدید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
20
پاسخ
کنایه وقتی معنا پیدا می کنه که بازی رو برده باشند نه این که حذف بشی و پوستر کنایه بزاری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
17
پاسخ
الآن حذف شدند. کنایش چیه؟ یعنی ما یک شانزدهم موندیم و دورشدنتونو میبینیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
18
پاسخ
هنوز خبر ندارید که حذف شدید؟ برای کی کری مبخونید؟ به کی طعنه میزنید؟ حتی اینو هم بلد نیستید.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005eds
tabnak.ir/005eds