هشدار فرمانده اسرائیلی برای جنگ بعدی با ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه «هاآرتص» در گزارشی به قلم «اسحاق بریک»، سرلشکر بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی، به بررسی ابعاد وحشتناک درگیری احتمالی آینده با ایران پرداخته و صراحتاً هشدار داد که ادامه تنشآفرینیهای نتانیاهو میتواند به یک «فاجعه» برای صهیونیستها بدل شود. بریک معتقد است که رژیم صهیونیستی با حمله مستقیم به خاک ایران، وارد یک قمار راهبردی شده است. او اذعان کرد که اگرچه تلآویو مدعی ضربه به توان نظامی ایران است، اما واقعیت میدان در درگیری ۱۲ روزه نشان داد که تهران با شلیک صدها موشک بالستیک، پدافند پرمدعای رژیم را به چالش کشیده و برخلاف صهیونیستها، با تمرکز بر اهداف نظامی و استراتژیک، دقت و اشراف عملیاتی خود را به رخ کشیده است.
کابوس اصابت موشکها به قلب تلآویواین فرمانده پیشین ارتش اسرائیل در تحلیل خود در «هاآرتص» نوشت: در جنگ ۱۲ روزه بهرغم چتر حمایتی واشنگتن، دهها موشک ایرانی از سد سامانههایی، چون «ختص ۳» عبور کرده و به اهداف حساس اصابت کردند. او با ابراز وحشت از سناریوهای آینده افزود: اگر ایران در موج بعدی حملات، مرکز ثقل جمعیت در «گوشدان»، جایی که ۷۰٪ از جمعیت و تقریباً ۸۰٪ از مراکز اقتصادی اسرائیل متمرکز شدهاند را هدف قرار دهد، اسرائیل با فاجعهای روبهرو خواهد شد که در تاریخ خود ندیده است.
تخلیه انبارهای موشک پدافندی آمریکا و اسرائیل یکی از نکات کلیدی گزارش هاآرتص، افشای وضعیت بحرانی ذخایر موشکهای پدافندی است. بریک فاش کرد که ذخایر تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شدت کاهش یافته و واشنگتن نیز به صراحت اعلام کرده است که توانایی استمرار پشتیبانی در سطح فعلی را نخواهد داشت. وی با کنایه به سران رژیم، نوشت: قماربازانی که امنیت یک سرزمین را بر سر میز بازی میگذارند، در نهایت همه چیز را خواهند باخت. این تحلیلگر صهیونیست در بخش دیگری از مطلب خود در «هاآرتص»، به توانمندی بازسازی توان نظامی ایران اشاره کرد. «جمهوری اسلامی با سرعت خیرهکنندهای در حال جایگزینی موشکهای خود است و برآوردها نشان میدهد توان تولید این کشور به ۳۰۰۰ موشک در ماه میرسد.» بریک همچنین به تشریح تفاوت ژئوپلیتیک معنادار میان ایران و رژیم صهیونیستی پرداخت. «ایران کشوری پهناور است که وسعتی ۷۵ برابر اسرائیل دارد؛ این وسعت به آنها اجازه میدهد حتی پس از ضربات سنگین، وضعیت خود را حفظ کنند، اما اسرائیل در برابر یک حمله همهجانبه به منطقه کوچک و متراکم گوشدان که ۸۰ درصد اقتصاد ما در آن نهفته است، تابآوری نخواهد داشت و ممکن است هرگز از آن جان سالم به در نبرد.»
پرسش بیپاسخ از نتانیاهو هاآرتص در پایان به نقل از این ژنرال صهیونیست، سیاستهای جنگطلبانه نتانیاهو را زیر سوال برد و نوشت: حتی اگر اسرائیل بتواند در کوتاهمدت ضربهای وارد کند، ایران ظرف ۶ ماه زرادخانه خود را نوسازی میکند. آیا ما توان آن را داریم که هر چند ماه یکبار وارد چنین نبردی شویم؟ بریک پاسخ این سوال را منفی دانست و تأکید کرد که شکنندگی اجتماعی و محدودیت منابع، ادامه این مسیر را برای رژیم صهیونیستی غیرممکن ساخته است.