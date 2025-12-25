اسناد از طبقه‌بندی خارج شده توسط آمریکا نشان می‌دهند که ولادیمیر پوتین، جورج دبلیو بوش و کندولیزا رایس در یک نشست سال ۲۰۰۸ درباره برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ مسکو در این موضوع تبادل نظر مستقیم داشته‌اند.

پوتین گفته است که روسیه کمک‌های خود به ایران را محدود خواهد کرد.

او به ایرانی‌ها گفته چرا می‌خواهید غنی‌سازی کنید و ایرانی‌ها گفته‌اند ما می‌خواهیم نیروگاه بسازیم، در حالیکه وقتی ما سوخت می‌دهیم دیگر نیازی به سوخت ندارند.

این اسناد مدعی شده‌اند که پوتین گفته: «شکی نیست که آن‌ها می‌خواهند سلاح هسته‌ای بسازند. و کارشناسان ایرانی در جلسات با کارشناس روسی مسائلی را مطرح می کنند که نشان می‌دهد آنان دنبال تسلیحات هسته‌ای هستند.»

پوتین به بوش تاکید کرده پس از سفر به ایران به این نتیجه رسیده که: «آن‌ها ممکن است از نظر ایدئولوژیک دیوانه باشند، اما اهل فکرند… مردم ابتدایی و ساده‌ای نیستند.»