انتشار اسناد گفت‌وگوهای پوتین و بوش بر سر ایران

اسناد از طبقه‌بندی خارج شده توسط آمریکا نشان می‌دهند که ولادیمیر پوتین، جورج دبلیو بوش و کندولیزا رایس در یک نشست سال ۲۰۰۸ درباره برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ مسکو در این موضوع تبادل نظر مستقیم داشته‌اند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ اسناد از طبقه‌بندی خارج شده توسط آمریکا نشان می‌دهند که ولادیمیر پوتین، جورج دبلیو بوش و کندولیزا رایس در یک نشست سال ۲۰۰۸ درباره برنامه هسته‌ای ایران و نفوذ مسکو در این موضوع تبادل نظر مستقیم داشته‌اند.

پوتین گفته است که روسیه کمک‌های خود به ایران را محدود خواهد کرد.

او به ایرانی‌ها گفته چرا می‌خواهید غنی‌سازی کنید و ایرانی‌ها گفته‌اند ما می‌خواهیم نیروگاه بسازیم، در حالیکه وقتی ما سوخت می‌دهیم دیگر نیازی به سوخت ندارند.

این اسناد مدعی شده‌اند که پوتین گفته: «شکی نیست که آن‌ها می‌خواهند سلاح هسته‌ای بسازند. و کارشناسان ایرانی در جلسات با کارشناس روسی مسائلی را مطرح می کنند که نشان می‌دهد آنان دنبال تسلیحات هسته‌ای هستند.»

پوتین به بوش تاکید کرده پس از سفر به ایران به این نتیجه رسیده که: «آن‌ها ممکن است از نظر ایدئولوژیک دیوانه باشند، اما اهل فکرند… مردم ابتدایی و ساده‌ای نیستند.»

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Sweden
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
5
105
پاسخ
قابل توجه آقایانی که پوتین رو تکیه گاه میدونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
26
پاسخ
ایران وایرانی می بایست همیشه تا ابد با دانش ومنطق و تدبیر و تلاش و پشتکار فقط فقط فقط به فکر آبادای و رفاه و آزادی وهزار البته! تامین امنیت با بازدارندگی فوق العاده بالا باشد همین همه کشورهای جهان چه کوچک چه بزرگ ! همیشه در درجه اول به فکر منافع خود هستند واین یک امر کاملاً طبیعی است ایران در طول دوران گذشته تا الان و تا به ابد گاهی دشمن وگاهی دوست و گاهی هم بی طرف محسوب می شود برای کشورهای مختلف، مثل حکایت دیگر نقاط عالم از گذشته های دور تا کنون . . .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
54
11
پاسخ
در متنی گه گذاشته اید هیچ جا پوتین نگفته که شکی نیست که ایرانی ها می خواهند سلاح اتمی بسازند
در ترجمه متن امانتداری کنید
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
54
پاسخ
در دنیای واقعی نه دوست وجود دارد و نه دشمن، آنچه وجود دارد منافع است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
59
پاسخ
پدرسوخته تر از روس
هنوز مادرنزائیده
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
63
پاسخ
دویست سال هست که روسیه دائما در حال خیانت و غصب سرزمین‌های ما بوده و واقعا" بسیار شگفت انگیز است که هنوز اینقدر می‌توانند در داخل عمال و پیرو داشته باشد.
بابک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
10
58
پاسخ
شرق گدایان محترم،،الان بهتر میفهمند که علت عصبانیت لاوروف از آثای دکتر ظریف عزیز بابت چیست...!!!! روسیه و پوتین صرفا منافع خودشون رو در نظر می گیرند و با وعده های پوچ به ایران،،، باعث هدررفت،، منابع ایران شده اند...شک ندارم که گرای موقعیت های هسته ای و شهرهای موشکی ایران رو به اسرائیل و آمریکا داده اند...
