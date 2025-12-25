میلی صفحه خبر لوگو بالا
نسخه‌پیچی برای جوانان؛ زندگی در خانه‌های ۲۰متری

قدیری ابیانه: موافق این هستم که خانه‌های ۲۰ و ۲۵ متری در کشور ساخته شود.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۶۴
| |
2933 بازدید
|
۱۶

نسخه‌پیچی برای جوانان؛ زندگی در خانه‌های ۲۰متری

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ محمدحسین قدیری ابیانه، دیپلمات اصولگرا، گفت: موافق این هستم که خانه‌های ۲۰ و ۲۵ متری در کشور ساخته شود. بعضی‌ها می‌گویند این با فرهنگ ما همخوانی ندارد. اولا قدیم‌ترها طرف اگر در خانه پدرش یک اتاق به او می‌دادند، احساس خوشبختی می‌کرد. من ۱۰ سال در ایتالیا بودم. یک زوج که ازدواج می‌کنند، در خانه ۲۰ متری زندگی می‌کنند با وسایل دست دوم و هردوی زن و شوهر با هم کار می‌کنند تا اجاره همین ۲۰ متری را بدهند. زندگی در خانه‌های ۲۰ متری در ایتالیا هم رایج است، جوانان ما می‌توانند زندگی خود را در خانه‌های ۲۰ متری شروع کنند. 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳۸
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Thailand
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
51
4
پاسخ
درست می که ، اکثر کشورهای دنیا سویت ۲۵ متری رایج است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
تو برو زندگی کن ببینم می تونی کنار توالت بخوابی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
60
پاسخ
خانه خودت و فرزندانت هم 20 متری است ؟ به مسئولان هم برای فرزندانشون چنین پیشنهادی داری ؟ خانه 20 متری یعنی اتاق 20 متری که داخلش هم باید آشپزی کنی هم باید حمام کنی هم باید دستشویی کنی و هم باید بخوابی و هم باید فرزند بزرگ کنی و هم باید اثاثیه جاکنی ، هم باید از مهمون پذیرایی کنی ، یک چیزی از قبر بزرگتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
37
6
پاسخ
از هیچی ، از مستاجری ،از بلاتکلیفی ،از بدنیا آمدن و از دنیا رفتنی که امکان خرید خانه استاندارد نیست خیلی بهتره ،بیراه نگفته وقتی آخرین چاره همین باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
45
پاسخ
خودت برو تو این خونه های 25 متری و جو هم بپز و بخور
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
چه حیات طیبه ای برا مردم فراهم کردید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
27
پاسخ
یعنی قفس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
1
29
پاسخ
مستحق شنیدن همین پیشنهادات هستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
28
پاسخ
بچه های خودشون اینطور زنگی میکنند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
27
پاسخ
کاش ماموریت شما آقای قديري ابیانه در مکزیک
تمام نشده بود.
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
خدا به مکزیکی ها رحم کرد این از اونجا برگشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
24
پاسخ
به نوعی دارد فحش می دهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
30
پاسخ
مسئولین از خودشون شروع کنند.
