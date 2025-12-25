نسخهپیچی برای جوانان؛ زندگی در خانههای ۲۰متری
قدیری ابیانه: موافق این هستم که خانههای ۲۰ و ۲۵ متری در کشور ساخته شود.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ محمدحسین قدیری ابیانه، دیپلمات اصولگرا، گفت: موافق این هستم که خانههای ۲۰ و ۲۵ متری در کشور ساخته شود. بعضیها میگویند این با فرهنگ ما همخوانی ندارد. اولا قدیمترها طرف اگر در خانه پدرش یک اتاق به او میدادند، احساس خوشبختی میکرد. من ۱۰ سال در ایتالیا بودم. یک زوج که ازدواج میکنند، در خانه ۲۰ متری زندگی میکنند با وسایل دست دوم و هردوی زن و شوهر با هم کار میکنند تا اجاره همین ۲۰ متری را بدهند. زندگی در خانههای ۲۰ متری در ایتالیا هم رایج است، جوانان ما میتوانند زندگی خود را در خانههای ۲۰ متری شروع کنند.
درست می که ، اکثر کشورهای دنیا سویت ۲۵ متری رایج است
ناشناس| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
خانه خودت و فرزندانت هم 20 متری است ؟ به مسئولان هم برای فرزندانشون چنین پیشنهادی داری ؟ خانه 20 متری یعنی اتاق 20 متری که داخلش هم باید آشپزی کنی هم باید حمام کنی هم باید دستشویی کنی و هم باید بخوابی و هم باید فرزند بزرگ کنی و هم باید اثاثیه جاکنی ، هم باید از مهمون پذیرایی کنی ، یک چیزی از قبر بزرگتر
از هیچی ، از مستاجری ،از بلاتکلیفی ،از بدنیا آمدن و از دنیا رفتنی که امکان خرید خانه استاندارد نیست خیلی بهتره ،بیراه نگفته وقتی آخرین چاره همین باشه
خودت برو تو این خونه های 25 متری و جو هم بپز و بخور
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
کاش ماموریت شما آقای قديري ابیانه در مکزیک
تمام نشده بود.
تمام نشده بود.
ناشناس| |
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
