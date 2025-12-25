به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ محمدحسین قدیری ابیانه، دیپلمات اصولگرا، گفت: موافق این هستم که خانه‌های ۲۰ و ۲۵ متری در کشور ساخته شود. بعضی‌ها می‌گویند این با فرهنگ ما همخوانی ندارد. اولا قدیم‌ترها طرف اگر در خانه پدرش یک اتاق به او می‌دادند، احساس خوشبختی می‌کرد. من ۱۰ سال در ایتالیا بودم. یک زوج که ازدواج می‌کنند، در خانه ۲۰ متری زندگی می‌کنند با وسایل دست دوم و هردوی زن و شوهر با هم کار می‌کنند تا اجاره همین ۲۰ متری را بدهند. زندگی در خانه‌های ۲۰ متری در ایتالیا هم رایج است، جوانان ما می‌توانند زندگی خود را در خانه‌های ۲۰ متری شروع کنند.