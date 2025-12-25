کیهان: ترمیم بهموقع کابینه در دولت شهید رئیسی
به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: دولت شهید رئیسی نشان داد که ترمیم کابینه پیش از آنکه به الزام بیرونی بدل شود، میتواند یک انتخاب هوشمندانه داخلی باشد. در مقاطعی که ناکارآمدی برخی تیمها و وزرا در حوزههای اقتصادی و صنعتی آشکار شد، رئیسجمهور شهید، برای حفظ شتاب خدمت و کاستن از تنشهای آتی، به تغییر دست زد. در همان یکسال اول دولت سه ساله سیزدهم، دستکم دو وزیر پیش از ورود رسمی مجلس به فاز تقابل کنار رفتند یا تغییر کردند و این پیام صریح به جامعه مخابره شد که معیار، کارآمدی و خدمت است، نه حفظ اشخاص یا محاسبات جناحی.
این رفتار، ضمن آنکه از تشدید بحران سیاسی میان دولت و مجلس جلوگیری کرد، معنای وفاق را از سطح کلام به سطح اقدام ارتقا داد. وفاق، یعنی آمادگی برای اصلاح خویش، پیش از آنکه دیگران برای آن الزام آورند. همان الگویی که امروز نیز میتواند به یاری دولت چهاردهم بیاید تا بدون فرسایش سیاسی و رسانهای، در حوزههای حیاتی دولت جابهجاییهای لازم را انجام دهد.
ساداتی نژاد، فاطمی امین، پیمان پاک و ... دولتمردان که بودند؟!؟
کاهش نرخ تورم ، کاهش نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی به ۵
درصد
احیای حداقل ۸۰۰۰ کارگاه : احیای هپکو
تکمیل و بهره برداری از چندین پروژه راهسازی: تکمیل و بهره برداری اتوبان اصفهان شیراز بعد از ۱۳ سال،انجام ۷۰ درصد از متروی تهران به پرند در دو سال ریاست رییسی و بهره برداری بعد از ۱۸ سال
ساخت و تحویل بیش از ۵۰۰ هزار مسکن ملی به مردم(دولت قبل افتخارش به این بود که مسکن ملی تحویل نداده)
تسهیل در واردات ۱۰۰ میلیون دوز واکسن از چین تتها در یک ماه اول ریاست (کل دولت قبل ۲۰ میلیون دوز)
اگه لازمه بازم هست