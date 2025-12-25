میلی صفحه خبر لوگو بالا
کیهان: ترمیم به‌موقع کابینه در دولت شهید رئیسی

روزنامه کیهان با اشاره به اینکه دولت رئیسی وزرای ضعیفش را کنار گذاشت، به پزشکیان توصیه کرد روش او را تکرار کند.
کیهان: ترمیم به‌موقع کابینه در دولت شهید رئیسی

به گزارش تابناک؛ روزنامه کیهان نوشت: دولت شهید رئیسی نشان داد که ترمیم کابینه پیش از آنکه به الزام بیرونی بدل شود، می‌تواند یک انتخاب هوشمندانه داخلی باشد. در مقاطعی که ناکارآمدی برخی تیم‌ها و وزرا در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی آشکار شد، رئیس‌جمهور شهید، برای حفظ شتاب خدمت و کاستن از تنش‌های آتی، به تغییر دست زد. در همان یک‌سال اول دولت سه ساله سیزدهم، دست‌کم دو وزیر پیش از ورود رسمی مجلس به فاز تقابل کنار رفتند یا تغییر کردند و این پیام صریح به جامعه مخابره شد که معیار، کارآمدی و خدمت است، نه حفظ اشخاص یا محاسبات جناحی.

این رفتار، ضمن آنکه از تشدید بحران سیاسی میان دولت و مجلس جلوگیری کرد، معنای وفاق را از سطح کلام به سطح اقدام ارتقا داد. وفاق، یعنی آمادگی برای اصلاح خویش، پیش از آنکه دیگران برای آن الزام آورند. همان الگویی که امروز نیز می‌تواند به یاری دولت چهاردهم بیاید تا بدون فرسایش سیاسی و رسانه‌ای، در حوزه‌های حیاتی دولت جابه‌جایی‌های لازم را انجام دهد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
30
پاسخ
کیهان در عوالم کیهانی سیر میکند شاید منظورش وزیر جهاد و چای دبش است
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
وقتی روز روی کارآمدن دولت جدید پزشکیان گفت اسب زین کرده را تحویل گرفته اید تا انتها خودتان تحلیل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
25
پاسخ
بنظر میرسد حسین شریعتمداری، معنای کلمات فارسی را کلا فراموش کرده یا از افعال معکوس استفاده میکند
ساداتی نژاد، فاطمی امین، پیمان پاک و ... دولتمردان که بودند؟!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
4
31
پاسخ
حالا اگر توهین نباشدممکنه یکی دو تا از دست اوردهای ان شهید را بیان بفرمایید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
عضویت رسمی شانگهای بعد از ۱۸ سال
کاهش نرخ تورم ، کاهش نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی به ۵
درصد
احیای حداقل ۸۰۰۰ کارگاه : احیای هپکو

تکمیل و بهره برداری از چندین پروژه راهسازی: تکمیل و بهره برداری اتوبان اصفهان شیراز بعد از ۱۳ سال،انجام ۷۰ درصد از متروی تهران به پرند در دو سال ریاست رییسی و بهره برداری بعد از ۱۸ سال

ساخت و تحویل بیش از ۵۰۰ هزار مسکن ملی به مردم(دولت قبل افتخارش به این بود که مسکن ملی تحویل نداده)

تسهیل در واردات ۱۰۰ میلیون دوز واکسن از چین تتها در یک ماه اول ریاست (کل دولت قبل ۲۰ میلیون دوز)
اگه لازمه بازم هست
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
23
پاسخ
مشت حسین نسخه پیچ !؟
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
3
25
پاسخ
همین توصیه های شما کار را بی اینجا رسانده ...خسته نمیشدید واقعا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
17
4
پاسخ
وقتی از مجلس هم بخاری بلند نشه و فقط با لبخند نظاره میکنه و بس پس وقتی پزشکیان و تیمش یک اقتصاد کاملا ورشکسته و فروپاشیده گذاشت جلوت و خداحافظی کرد صدات درنیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
17
2
پاسخ
چه حرف درستی فقط یک مشکلی هست هنوز فساد وزرای پزشکیان لو نرفته که وقت کابینه لزوم به تغییر پیدا کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
0
16
پاسخ
کیهان با آن سابقه درخشان توقع نداشته باش توصیه هایت پذیرفته شود .
Mohammad
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
2
12
پاسخ
وزیری مثل عبدالمالکی که تا اخرین لحظه حضور در کابینه مدعی بود می شود با 2 میلیون تومان کارافرینی کرد را با کدام یک از وزیران فعلی مقایسه می کنید که خواستار تغییر هستید؟؟
