درخواست طلاق، دو ماه بعد از تولد فرزند

مبینا دو ماه بعد از به دنیا آمدن فرزندش درخواست طلاق داده‌ است.
کد خبر: ۱۳۴۷۸۲۸
| |
1508 بازدید
درخواست طلاق، دو ماه بعد از تولد فرزند

به گزارش تابناک به نقل از اعتمادآنلاین، مبینا دو ماه بعد از به دنیا آمدن فرزندش درخواست طلاق داده‌ است. او از علت این درخواست می‌گوید.

*نوزاد دوماهه داری. چرا درخواست طلاق داده‌ای؟
شوهرم اعتیاد دارد و من وقتی باردار بودم متوجه ماجرا شدم. همان موقع اقدام کردم طلاق بگیرم گفتند باید تا به دنیا آمدن بچه صبر کنید. حالا که بچه به دنیا آمده درخواست طلاق داده‌ام.

*چطور متوجه اعتیادش شدی؟
در وسایلش پایپ پیدا کردم. او شیشه می‌کشد. انکار هم نکرد.

*قبل از آن نفهمیده بودی؟
متوجه بعضی از رفتارهای عجیبش می‌شدم ولی فکر نمی‌کردم اعتیاد داشته باشد.

*چطور با هم آشنا شدید؟
آشنایی او را معرفی کرد و من هم قبول کردم. نمی‌دانستم معتاد است.

*وقتی متوجه شدی به خاطر بچه تلاش نکردید اعتیادش را کنار بگذارد؟
وقتی متوجه شدم تازه بدتر شد. او اصلاً عاطفه پدری ندارد. حتی در بیمارستان به دیدن من و بچه هم نیامد.

*بعد از طلاق کجا زندگی می‌کنی؟
در خانه پدرم. من ماه‌هاست که در خانه پدرم هستم. پدرم قبول کرده خرجی من و بچه را بدهد.

