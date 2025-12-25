زمزمه پدری که دو پسرش در جنگ شهید شدند/الهی اکبر از تو اصغر از تو!

وقتی پیکر یکی از شهدای غواص روزهای دی ۱۳۶۵ به شهرش و نزد پدرش بازگشت، این‌پدر به یاد این‌شهید و دیگر پسرش که سال ۱۳۶۱ به شهادت رسیده بود، شعری را زمزمه کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، روزهای ابتدایی دی‌ماه، سالروز عملیات کربلای ۴ هستند که غواصان ایرانی، نقش زیادی در آن ایفا، و با ایثار و خط‌شکنی، شهادت و اسارت خود، حماسه عجیبی در آن ثبت کردند.

یکی از شهدای غواص کربلای ۴، علی‌اصغر نقدی از شهر زنجان است که برادرش علی‌اکبر پیش‌تر در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱ در آستانه بازپس‌گیری خرمشهر به شهادت رسید. او متولد سال ۱۳۴۴ در زنجان بود و برادرش علی‌اصغر متولد ۱۳۴۸ و دانش‌آموز مقطع سوم دبیرستان بود که داوطلبانه عازم جبهه شد و روز بیستم دی‌ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.

پیش از این، دو مطلب زیر را درباره غواصان جنگ منتشر کردیم: * «غواصی که برای شرکت در حمله رشوه‌ داد/پدر و مادرم نگران نباشید!» * «شهیدی که درد و رنجش را با آب اروند گفت/حسن سَسیز یارالاندی، سووا باتدی قانی آخدی!» در ادامه یکی از خاطرات مربوط به شهید علی‌اصغر نقدی را مرور می‌کنیم؛ سردار مجید ارجمند فر جانشین گردان حضرت ولیعصر(عج) لشکر عاشورا در دوران دفاع مقدس می گفت: اوایل آذر ماه سال 1365 بود. در موقعیت شهید اوجاقلو در منطقه قجریه اردو زده بودیم و برای کسب آمادگی های لازم جهت شرکت در عملیات کربلای چهار، دوره سخت و طاقت فرسای غواصی را می گذراندیم. در این دوره، نیروهای جان برکف در طول 24 ساعت، 15 تا 16ساعت داخل رود کارون تمرین می کردند. آن دریادلان با توسل به ائمه اطهار(ع) وارد آب مانند یخ کارون می شدند و مسافت های 5-6 کیلومتری را طی می کردند. هر روز که می‌گذشت، طول مسافتی که باید غواصی می‌کردیم بیشتر می‌شد. در اواخر دوره نیروها تا 12 کیلومتر هم غواصی می کردند. شهید علی‌اکبر نقدی

یکی از روزهای آموزش، خبر خوشی در گردان پیچید. حاج‌محمدعلی نقدی، حاج‌ولی‌الله کلامی و حاج‌علی‌اصغر زنجانی برای بالا بردن روحیۀ بچه‌ها به قجریه آمده بودند. این‌ها مداحان و شعرای معروف و انقلابی زنجان بودند. مداحی و اشعار حماسی آنها موجی از شور در جمع نیروها برپا می‌کرد. حاج محمدعلی نقدی در عملیات بیت المقدس( فتح خرمشهر) پسر بزرگش علی اکبر را تقدیم آرمانهای انقلاب اسلامی کرده بود. وقتی متوجه حضور علی اصغر، پسر کوچک تر او در بین نیروهای غواص شدم. گفتم حاج محمدعلی! عملیات سختی در پیش است. این بچه هایی که در این اردوگاه آموزش می بینند خیلی بعید است از آن عملیات جان سالم بدر ببرند. تو دینت را با تقدیم علی اکبرت به این نظام و انقلاب ادا کرده ای، بیا دست علی اصغرت را بگیر و برگرد عقب. اما او قبول نمی کرد و می گفت من اکبرم را در راه اسلام و قرآن داده ام، اصغرم را هم خواهم داد!

دوره غواصی که به اتمام رسید علی اصغر هم به عنوان نیروی غواص در عملیات کربلای 4 حاضر شد و پس از آن، در کربلای پنج با گروهان غواصی در عملیات شرکت کرد و شب اول عملیات پس از نبردی جانانه، قفس تن را شکست و به برادر شهیدش علی اکبر پیوست.

شهید علی‌اصغر نقدی

وقتی پیکر علی اصغر به زنجان رسید موقع تشییع، حاج محمدعلی نقدی این شعر را زمزمه می کرد:

وجودم ای خدای داور از تو / همه دار و ندارم یکسر از تو

دو قربانی به راهت هدیه کردم / الهی اکبر از تو اصغر از تو