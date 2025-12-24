ترکیب استقلال مقابل المحرق اعلام شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳ دی و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل خلیفه و با قضاوت سعدالله گلمرادی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

ترکیب استقلال برای دیدار با المحرق به شرح زیر است:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی نیا، یاسر آسانی، اسماعیل قلی زاده، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان