۹۷ درصد مخزن سد کرج خالی شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سد امیرکبیر (سد کرج) به عنوان نخستین سد چندمنظوره ایران در سال ۱۳۴۰ به بهرهبرداری رسید. از نظر میزان کمآبی، برای سد کرج که یکی از ۵ سد اصلی تأمین آب شرب استان تهران است، شرایطی پیش آمده که در طول ۶۳ سال عمر بهرهبرداری از این سد، بیسابقه بوده است.
این سد با سطح حوزه آبریزی به مساحت ۷۶۴ کیلومترمربع و با متوسط جریان آب سالانه به میزان ۴۷۲ میلیون مترمکعب در استان تهران و در فاصله ۶۳ کیلومتری شمالغربی تهران و در کیلومتر ۲۳ جاده کرج ـ چالوس، در شمال شهرستان کرج قرار دارد.
طبق گزارش میدانی از این سد، امروز در تاریخ سوم دیماه ۱۴۰۴، از مجموع حجم ۲۰۵ میلیون مترمکعبی ظرفیت ذخیره آب در مخزن این سد، فقط ۶ میلیون مترمکعب آب پشت این سد بزرگ ذخیره شده و بهعبارتی، بیش از ۹۷ درصد حجم این مخزن خالی است.
امکان برداشت بیشتر از ذخیره آبی فعلی این سد وجود ندارد و خروجی آب از سد کرج تقریبا برابر با میزان ورودی لحظهای آب به مخزن این سد است.