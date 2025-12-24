میلی صفحه خبر لوگو بالا
پاکدامن رئیس شد، ناهید به نفع وزیری کنار کشید

با برگزاری نخستین نشست کمیسیون جدید ورزشکاران کمیته ملی المپیک و حضور مسئولان این کمیته، انتخابات داخلی آن هم برگزار شد تا علی پاکدامن به ریاست کمیسیون ورزشکاران برسد.
کد خبر: ۱۳۴۷۷۶۰
| |
2228 بازدید
نخستین نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با حضور رئیس، نایب رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ظهر امروز در محل کمیته برگزار شد.

به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، پس از انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران در روز جمعه ۲۸ اذرماه و انتخاب ۱۵ نماینده این کمیسیون، نخستین نشست رسمی آن امروز (چهارشنبه) با حضور محمود خسروی‌وفا رئیس، مهین فرهادی‌زاد، نایب رییس و مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک و ۱۵ عضو منتخب این کمیسیون برگزار شد.

در این نشست انتخابات داخلی کمیسیون جهت تعیین رئیس و نایب رئیس کمیسیون برگزار شد و طی آن علی پاکدامن کاندیدای ریاست و خانم ناهید کیانی و میلاد وزیری کاندیدای نایب رئیسی کمیسیون بودند که با رأی‌گیری صورت گرفته آقای پاکدامن با ۱۴ رأی به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد و انتخاب نایب رئیسی با توجه به عدم کسب آرای نصف به علاوه یک انتخابات به دور دوم کشیده شد که در دور دوم ناهید کیانی به نفع میلاد وزیری کناره‌گیری کرد تا به این ترتیب میلاد وزیری به عنوان نایب رئیس با ۱۵ رأی برای دو سال انتخاب شود.

در این نشست امین میرزازاده، میلاد وزیری، محمدرضا گرایی، علی پاکدامن، حسن تفتیان، سجاد گنج‌زاده، فاضل اتراچالی، هانیه رستمیان، آرین سلیمی، ناهید کیانی، نجمه خدمتی، امیرمهدی‌زاده، نگین آلتونی و دانیال ساوه شمشکی و خانم ثریا آقایی نماینده کمیسیون ورزشکاران IOC نیز حضور داشتند.

در این نشست همچنین محمود خسروی‌وفا رئیس و مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، حمایت‌های همه جانبه خود از کمیسیون ورزشکاران را اعلام داشتند و بر نقش و اهمیت این کمیسیون بر اساس اهداف تعیین شده در آن تأکید کردند. در پایان این نشست اعضا احکام خود را از رئیس کمیته ملی المپیک دریافت کردند.

کمیته ملی المپیک علی پاکدامن ناهید کیانی میلاد وزیری تابناک ورزشی
